«Спасибо за жену»: Галкин остался в восторге от выступления Повалий в образе Пугачевой

В шестом этапе пятого сезона шоу перевоплощений «Точь-в-точь» третейский судья Таисия Повалий примерила образ примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, исполнив песню «Настоящий полковник». Не все члены жюри смогли узнать в нем Повалий. А вот с лица Максима Галкина весь номер не сходила улыбка.

«Спасибо тебе за жену, спасибо за образ. Потрясающая работа гримеров. Мне вообще кажется, что ты можешь изображать и Аллу, и Долину, и Софью Михайловну! Тебе эти голоса подвластны!» — сказал Галкин.

Напомним, шоу «Точь-в-точь» выходит в эфир Первого канала по воскресеньям. В составе постоянных членов жюри — Максим Галкин, Максим Аверин и Леонид Ярмольник.

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