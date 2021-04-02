«Голос. Дети»: кто из участников нового сезона мог бы зацепиться за главный приз

Начинается «слезодавильный» этап конкурса — поединки. В них и определятся финалисты восьмого сезона проекта, один из которых в итоге получит главный приз. «Телепрограмма» представляет составы команд в преддверии батлов и прикидывает, кто бы мог зацепиться за главный приз.

Команда Егора Крида

Фаворит: Алиса Трифонова (12 лет, Москва).

Красавица Алиса с роскошной рыжей шевелюрой — одна из самых опытных участниц проекта, что безусловное преимущество в любых конкурсах. Как и Василиса Суюнова, он пробовала попасть на детское «Евровидение» от России (и тоже дошла до полуфинала нацотбора).

Средний возраст: 11 лет.

Другие участники: Анастасия Хабибуллина, Елизавета Трофимова, Женя Гайдова, Петр Затолочный, Георгий Дзебоев, Даниэль Голяна, Анна Волкова, Арсений Слесарев, Ева Темнюк, Кирилл Томилин, Ева Поклонская, Маргарита Бавская, София Медведева, Станислав Кашеваров.

Команда Басты

Фаворит: Василиса Суюнова (14 лет, Троицк).

Вася у Васи (настоящее имя рэпера Басты — Василий Вакуленко) — этого стоило ожидать. Яркая девушка, пришедшая на слепые прослушивания в костюме игрушки с шипами, залетела в проект одной из последних. Но как! Девочка спела хит Toy победительницы «Евровидения» Нетты Барзилай так мощно, что наставники буквально переругались, желая заполучить звездочку.

Она не стесняется экспериментировать с внешностью, вовсю записывает клипы, снимается в шоу «После школы» (Disney) и ведет youtube-канал. При удачном стечении репертуарных обстоятельств Василиса имеет шансы смести соперников за счет раскрепощенности, харизмы и артистизма.

Средний возраст: 12 лет.

Другие участники: Арина Миленко, Елизавета Хенкина, Полина Ли, Кира Гоголадзе, Полина Данильченко, Мария Политикова, Екатерина Табарина, Ай-Херел Шулуу, Диана Вахиба, Тимофей Завалинич, Денис Кучер, Анна Юркевич, Габриэль Александров, Валерия Боченкова.

Команда Светланы Лободы

Фаворит: Мирон Проворов (7 лет, Рыбинск).

Самый мимимишный участник батлов и претендент на финал мечтает стать рокером. И это здорово. Должен же быть среди хорошо поющих мальчиков и полупрофессиональных девочек хоть один маленький и трогательный артист.

И конечно, именно у него есть все шансы разбередить души зрителей до такой степени, чтобы получить львиную долю голосов. Обладая располагающей внешностью, Мирон умеет отлично петь и аккомпанирует себе на гитаре, что доказал во время слепых прослушиваний — спел «Батарейку» группы «Жуки» и развернул к себе всех наставников.

Средний возраст: 11 лет.

Другие участники: Милана Компаниченко, София Фанта, Юлия Гаврилова, Андрей Аверин, Василиса Грушевская, Ялкы Сака, Владислав Тюкин, Анна Качуровская, Макар Смыслов, Елизавета Рогозина, Полина Сюткина, Сафина Шафигулина, Ксения Коваленко, Варвара Бутко.

«Голос. Дети» по пятницам в 21.30

Смотрите также