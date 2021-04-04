Как костюм Маниже для «Евровидения-2021» шьет вся Россия

Конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме под девизом «Откройся!».

Костюм для российской участницы готовит не какой-нибудь модный дизайнер, а ее мама Наджиба Усманова. Судя по всему, это будет нечто вроде лоскутного халата из кусочков тканей со всей страны. Поклонники артистки, узнавшие, как готовится наряд, вовсю шлют лоскуты. Уже получены экземпляры с Кавказа, из Якутии, ХМАО…

— Осталось все это собрать и нашить, — рассказывает Наджиба.

Букмекерские конторы уже представили линию ставок на «Евровидение-2021». В лидерах Мальта (Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse), Швейцария (Гьон Муххермай с песней Tout l’Univers) и Франция (Барбара Прави с песней Voila). А вот России пока отводят лишь 13-е место.

Тем временем Манижа дала интервью Би-би-си, где рассказала о том, что ей пришлось пережить в последнее время:

— Мать двоих детей написала, что мечтает, чтобы мой самолет разбился, когда я полечу в Роттердам. Пишут про цвет кожи, про национальность. Пишут, что мне не прожить в России, если я буду петь такие песни про русских женщин. Это не может не пугать.

К счастью, певица нашла в себе силы, чтобы вконец не отчаяться:

— У меня есть поддержка команды, семьи и сообщества, которым нравится моя музыка. В том числе поддерживают и те, кто никогда не слышал меня раньше. Только в первые сутки [после голосования в прямом эфире Первого канала] в Инстаграме на меня подписались более 100 тысяч человек. Наша страна — очень прогрессивная и любящая.

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