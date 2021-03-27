«Очень прямолинейный!»: кого Тимати выгнал из «Холостяка» в 3-й серии

Церемония роз в третьем выпуске популярного шоу «Холостяк» тоже выдалась неожиданной. Рэпер решил расстаться еще с двумя красотками, несмотря на то, что во второй серии домой уехали сразу пять девушек.
Первой розу получила Дарья Погодаева, которая, кстати, вернулась со свидания с Тимати без цветка.
— Какой-то приятный постпраздничный эффект же должен сохраниться, — отметил рэпер. – Ты примешь эту розу?
— Да! – радостно объявила модель.
Мария Вебер получила вторую розу. А кто-то сомневался? Девушку в Сети уже назвали «клоном» Анастасии Решетовой. Вы только посмотрите, как они похожи!
— Маша – очень искренняя девушка, — признался Тимати в третьем выпуске. – Мне будет интересно узнать ее поближе.
Кто же поехал домой? Первой шоу покинула модель Анастасия Леонова. Холостяка разочаровало то, что девушка видит в нем лишь Тимати, а не Тимура Юнусова.
— Я почувствовал в ней фанатские флюиды, — отметил музыкант. – А мне хочется, чтобы девушки видели меня настоящего.
Остальные участницы были удивлены выбором Тимура. Девушки отметили, что он «очень прямолинейный».