Второй шанс: Philipp Plein вернул в шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ» необычную участницу

В выпуске передачи от 28 марта зрителей ждет новые и уже знакомые лица моделей.

В новом выпуске шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ», который выйдет в эфир 28 марта, зрителей ждет второй этап кастинга, на котором из 35 кандидаток в проект отберут всего 10 девушек. Кто-то из участниц программы доведет судей до слез, а кто-то возмутит своей дерзостью.

Напомним, что в это шоу приходят как профессиональные модели, так и девушки без модельного опыта. Среди них встречается немало красавиц с нестандартной внешностью или тяжелой судьбой. В новой серии на подиум выйдут девушка с выпадающим волосами, модель, победившая онкозаболевание, участница с тату и пирсингом, представительница знаменитой династии Михалковых-Кончаловских и две девушки из прошлого сезона «Холостяка».

Кстати, в этом выпуске один из членов жюри — знаменитый модельер Philipp Plein — нарушит правила и вернет в проект кандидатку, которой отказали на прошлом кастинге. Участница с немодельными параметрами получит еще один шанс стать звездой подиума, но сможет ли она им воспользоваться?

Не пропустите новый выпуск шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ» с Анастасией Решетовой — в воскресенье, 28 марта, в 17:30.

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