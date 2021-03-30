Шоу «Маска» в США: как выглядят костюмы Помидора, Монстра, Космонавта и других персонажей

Создатели шоу не только придумывают свои костюмы, но и заимствуют в иностранных версиях проекта.

Шоу «Маска» впервые вышло на южнокорейском ТВ в 2015 году. Формат оказался так популярен, что стремительно распространился по разным странам и континентам. За шесть лет проект был продан в более 50 стран мира: США, Австралию, Германию, Францию, Таиланд, Мексику, Португалию, Великобританию, Россию и еще более 20 других стран.

В России в 2021 году вышел второй сезон «Маски», за победу борются Крокодил, Змея, Единорог, Заяц, Неваляшка и другие участники.

Teleprogramma.pro посмотрела, какие маски сегодня борются за победу в Америке. Не исключено, что некоторые из них появятся в третьем сезоне российского шоу.

Помидор

Пока эта маска не появлялась на российском ТВ, но костюм овоща вполне достоин того, чтобы на него обратили внимание.

Лягушка

Этот парень (почему-то мы уверены, что в костюме лягушки должен быть именно мужчина) способен вызвать улыбку у самого взыскательного зрителя.

Монстр

Мы долго ломали голову, как обозвать эту маску. И ни рыба, и ни птица, и ни девочка. Одним словом, одноглазый монстр с бантиком.

Кошка

Эта уютная кошечка — еще один претендент, чтобы выйти на российскую сцену. Судя по уровню сложного костюма, на его изготовление ушло несколько месяцев.

Во втором сезоне российской «Маски» одним из самых сложных костюмов стал Белый Орел. На его изготовление ушло более трех месяцев. Труднее всего было прикрепить перья птицы.

Дикобраз

Еще один костюм со звездочкой. Скорее всего, создатели провели над ним много часов, чего стоит реалистичность образа.

Интересно, на ощупь он такой же колючий, как на вид?

Космонавт

Этот костюм имеет все шансы полюбиться российскому зрителю. Во-первых, потому что Юрий Гагарин — наш. А во-вторых, даже песни подходящие у нас имеются. К выступлению этого героя идеально подойдет композиция ВИА «Земляне» «Трава у дома».

Матрешка

Еще одна по праву русская маска. В дополнение к выступлению Матрешки просятся медведи и балалайки.

Ракушка

Если бы Ракушка оказалась на российском шоу, то внутри, непременно была Анастасия Волочкова. Только посмотрите, как грациозно она стоит на пальчиках.

Тем более, танцы и шпагаты балерины мы уже видели, а кто-нибудь знает, как она поет?

Бабочка

На эту красотку можно смотреть почти бесконечно. Судя по эффектности и исполнению костюма, он может стоить как однушка в Костроме.

Брокколи

Посмотрите на эту маску и просто улыбнитесь. Если в жизни не хватает позитива, то жизнерадостная Брокколи как раз подойдет.

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