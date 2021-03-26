«Поднять можно гораздо больше, чем сто человек»: дуэт #2Маши пришел на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Состав членов жюри вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» под предводительством Сергея Лазарева постоянно меняется. И правда, было бы скучно, если бы трибуна в сотню человек постоянно пребывала в одном составе. В новом выпуске, который выйдет на канале «Россия» 28 марта, зрители увидят в числе экспертов телепередачи солисток популярного дуэта #2Маши — Марию Зайцеву и Машу Шейх.

«Ответственно заявляем, что поднять можно гораздо больше, чем сто человек. Главное, чтобы у артиста была харизма и изюминка: можно исполнить песню очень чисто, но если голос лишен чего-то необычного, что сразу тебя цепляет, большого внимания он не привлечет», — говорят артистки.

В новом выпуске на сцену выйдут поющий блогер из TikTok, педагог по эстрадному вокалу, музыкант-бодибилдер, многодетный отец-баянист и другие яркие герои. Напомним, все они борются за внушительный денежный приз, запись собственной песни и ее ротацию на радио. Но для начала выступление участника должно заставить встать со своих мест как можно больше членов жюри, а их ни много ни мало — сто человек.

Не пропустите новый выпуск шоу «Ну-ка, все вместе!» — 28 марта в 17:45 на канале «Россия 1».

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