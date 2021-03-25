Похудевший и на костылях: Михаил Казаков из «Папиных дочек» появился на публике

Михаил Казаков стал сниматься в «Ералаше», когда был ребенком. Пухлый мальчик с челкой был очень харизматичным и запоминающимся. Потом он также снялся в сериале «Папины дочки» в роли Полежайкина. Однако больше восьми лет назад актер пропал с экранов, а когда его снова увидели поклонники, то не узнали. Парень похудел на 40 килограммов и изменился до неузнаваемости.

Он женат на девушке по имени Елена и растит сына Мирослава и дочку Викторию. Однако в прошлом году во время новых съемок Михаил упал с крыши и получил серьезные травмы. У него обнаружили 22 компрессионных перелома обеих ног и более тысячи мелких осколков. До сих пор он передвигается на костылях. Лишь 25 марта Казаков появился на публике после случившегося. Он пришел на передачу «На самом деле», где сообщил, что на него, возможно, было совершено покушение.

«Было метров 12 примерно. На данный момент лечение обошлось около миллиона, может, больше. Врачи говорят, что в такой ситуации восстанавливаются лет до 15, но пластины уже не вытащат», — рассказал герой проекта.

Раньше падение считалось несчастным случаем, но Михаил подозревает, что на него совершено покушение. Он рассказал, что много лет назад встречался с девушкой по имени Юлия. У них отношения не сложились, но муж этой девушки, Виталик, потом угрожал актеру, ревнуя супругу.

«Он решил с чего-то, что его дочь моя. Такое бывает у некоторых в голове, не знаю. Я его встречал переодически. Несколько лет до этого я не видел его вообще», — заявил Казаченко.

Выяснилось, что Виталик от подруги своей жены узнал, что возможно воспитывает дочку актера, а не свою. Мужчина пришел в студию, заверил, что не совершал попыток убить артиста. При этом он был уверен, что Юлия изменяет ему с Михаилом. Эксперты в студии выяснили, что актер виделся с бывшей девушкой не так давно. При этом оказалось, что они просто дружат. Детектор лжи выявил, что Юлия верна мужу и ребенка родила от Виталика. Также подозрения Казакова были развеяны. Никто в студии не совершал на него покушения.

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