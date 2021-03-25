«Моя героиня – хрупкая женщина»: в честь 50-летия Анастасии Заворотнюк покажут драму «Каспий 24»

На канале НТВ выйдет сериал, снятый в 2017 году, где Анастасия Заворотнюк сыграла одну из главных ролей. У поклонников звезды в особенный день появилась возможность поддержать артистку, которая уже длительное время борется с онкологией.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря сериалу «Моя прекрасная няня». Однако в ее копилке есть еще десятки ярких ролей. Как известно, в 2019 году актриса попала в больницу. Сначала родные скрывали, что она серьезно больна. Теперь уже близкие друзья и старшая дочка Анна порой признаются, что молятся за артистку, так как она борется с онкологией. Два года звезда не появлялась на публике.

3 апреля Анастасия отметит день рождения. Скорее всего, рядом с ней будут только самые близкие — муж Петр Чернышев и дети. Однако у зрителей будет возможность поддержать актрису и увидеть одну из ее ролей. Канал НТВ решил выразить поддержку Заворотнюк, показав в честь ее 50-летия сериал «Каспий 24». Во время эфира появятся специальные плашки с поздравлениями с юбилеем и словами поддержки.

Напомним, что в центре истории, которая повествуется в кинокартине, находится героиня Анастасии — Полина Королева. Она создала в Томске телекомпанию для детей «Алиса». Она всегда стремилась делать людей счастливее и добрее. По сюжету ей под колеса попадает мужчина по имени Сергей, который оказывается ее знакомым. Его играет Александр Носик. Именно с ним героиня начинает создавать детское ТВ и осуществлять мечту.

«Моя героиня — хрупкая женщина, которая создает целый телеканал, мужественно справляясь со сложностями, что встречаются на ее пути. Главная ее черта — уверенность, она знает, чего хочет, и неотступно следует за своей мечтой — создать настоящее телевидение, теплое и сокровенное, которое способно делать людей добрее и счастливее. И именно это не дает ей сдаться», — рассказывала Анастасия Заворотнюк.

Также она делилась тем, что познакомилась с прототипом своей героини — Еленой Ульяновой. Тогда актриса осознала, что самые яркие и пронзительные истории происходят в настоящей жизни, а не в кино.

Зрители смогут увидеть сериал на канале НТВ 3 апреля в 20:00. Добавим, что саундтрек к многосерийному фильму «Паришь в облаках» написал сам Леонид Агутин.

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