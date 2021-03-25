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Первый конфликт между участницами шоу «Холостяк» изменил ход проекта

Оказалось, что не только Тимати может менять правила игры популярной передачи.

Первый конфликт между участницами шоу «Холостяк» изменил ход проекта
Конфликт между девушками «Холостяка» принес еще одно изменение в шоу. Фото: канал ТНТ.

Новый выпуск шоу «Холостяк», который выйдет на канале ТНТ 27 марта, будет насыщен событиями похлеще двух предыдущих. Во-первых, место действия переместится в Дубай, а во-вторых, Тимати перестанет быть единственным, кто меняет правила игры в проекте.

Пока завидный жених будет веселиться на первом свидании с одной из участниц, остальные девушки, оставшись без него, рассорятся. Такой конфликт — обычное дело на шоу «Холостяк», но в этот раз он изменит ход передачи.

Известно, что кому-то из красавиц эта ссора будет стоить места в проекте, а кто-то получит розу, но не от Тимура. Неожиданную новость в финале выпуска озвучит новый ведущий шоу, который заменит заболевшего Никиту Добрынина. Имя этого человека пока держится в тайне, но его заявление на «церемонии роз» озадачит не только участниц, но и самого Тимати.

Не пропустите третий выпуск восьмого сезона шоу «Холостяк» — в субботу, 27 марта, в 22:00 на канале ТНТ.

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