Василиса Володина об уходе из «Давай поженимся!»: «Я просила дать мне две недели поработать онлайн, но они отказали»

Астролог Василиса Володина дала большое интервью Youtube-каналу «Стрелец-молодец», в котором рассказала об истинных причинах ухода из популярного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале.

«Это полная драматизма история. Мне очень тяжело далось это решение. Дело в том, что у меня были риски тяжело переболеть коронавирусом, и я это понимала. И я попросила дать мне возможность две недели выходить онлайн. Но мне отказали. Поэтому пришлось уйти совсем», — отметила астролог.

При этом Володина призналась, что до сих пор периодически смотрит передачу «Давай поженимся!» и скучает по коллективу.

Напомним, в передаче Василиса Володина изучала гороскопы пришедших пар и рассказывала об их совместимости. Сейчас она считается самым известным астрологом страны, а консультация звезды стоит около 100 тысяч рублей.

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