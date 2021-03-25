«Смотреть, как за минуту сжирают 57 бургеров – неинтересно»: как снимали шоу «ТикТок Талант» на телеканале «Пятница!»

Лариса Гузеева объяснила, почему не любит полных, а Роман Каграманов припомнил Регине Тодоренко игнор в соцсетях.

Соцсети давно стали проводником для талантов и самым простым способом привлечь внимание к своим способностям. А если представить симбиоз социальных платформ и телевидения, то получится шоу «ТикТок Талант».

Новая программа стартует на телеканале «Пятница!» с 25 марта. Это уникальная возможность проявить себя и получить миллион рублей.

Teleprogramma.pro побывала на съемках шоу, поговорила с жюри и узнала, почему Лариса Гузеева не любит полных, а Роман Каграманов два года не мог дождаться ответа от Регины Тодоренко.

Съемки проекта проходят в павильонах «Амедиа». Длинные коридоры ведут к павильону, за дверьми которого и вершатся судьбы талантливых россиян.

Перед дверью толпится стайка зрителей, совсем скоро они займут места в зале. Им первым предстоит увидеть талантливых тиктокеров и оценить новое шоу. На лицах только черные маски — это обязательное условие.

Внутри павильона приглушенная темнота, только в центре сцена мерцает софитами. На огромных экранах плывет логотип TikTok, а слева кресла для членов жюри – они пока пусты.

Удивить звезду

Совсем скоро их займут Лариса Гузеева и Дима Билан, месте с ними оценивать таланты участников будут и приглашенные популярные тиктокеры, имена которых пока держатся в тайне.

«Наши члены жюри согласились участвовать в проекте почти сразу, как только получили приглашение. Конечно, у нас были переговоры, где мы подробно объясняли концепцию шоу. Но жюри моментально загорелись идеей проекта», — рассказывают организаторы.

Ведущими шоу станут Регина Тодоренко и Роман Каграманов.

Еще на этапе отбора Тодоренко призналась, что у нее появились свои любимчики, которые смогли произвести эффект взорвавшейся бомбы.

«Этот проект произведет фурор! Тем, кто не прошел, мне хочется пожелать продолжать свое дело. Как у Стива Джобса — 10 тысяч часов, и вы будете профи! А если вы уже профи, то помните, что будет второй сезон», — говорит Тодоренко.

Если для Регины участие в съемках – каждодневная работа, то для Романа Каграманова – это первый опыт в роли ведущего.

«У меня много подписчиков в Instagram, но это одно, а телевидение – другое, новая ступенька для меня. Я подумал смогу ли и согласился. Тем более приятно, что была возможность поработать с Региной Тодоренко», -делится Каграманов.

Кстати, с Региной он познакомился пару лет назад во время съемок «Ледникового периода», но телеведущая этого не помнит.

«Я был на съемках с Ольгой Бузовой, помогал ей, поддерживал в сложных ситуациях. Как-то Оля попросила крем от синяков, и я зашел в женскую раздевалку. Там была Регина, и мы познакомились. Но она это забыла», — делится воспоминаниями Роман.

Через какое-то время он решил реанимировать знакомство и предложить Тодоренко совместный проект.

«Я написал ей в директ, но она не прочитала сообщение. А на съемках «ТикТок Талант» я рассказал ей эту историю, она сначала не верила, но у меня осталось непрочитанное сообщение. Показал ей, она была очень удивлена», — признается блогер.

Кстати, многие знаменитости оставляют непрочитанными сообщения не только от поклонников, но и от известных людей.

«Я писал многим, предлагал совместные проекты. Регина, Максим Галкин, Вера Брежнева не прочли вовсе, а Ксюша Бородина отказалась. Но много и тех, кто соглашается, получаются интересные видео», — делится Роман.

Алло, мы ищем таланты!

Кастинг в шоу «ТикТок Талант» был объявлен в декабре 2020 года. Попробовать свои шансы мог каждый желающий, для этого нужно было снять видео со своими талатами (пение, танцы, импровизация, акробатика, чтение стихов и т. д.), опубликовать ролик в TikTok и отметить телеканал «Пятница».

Идея настолько пришлась по душе пользователям, что организаторы получили более 70 тысяч заявок.

«Мониторили участников челленджа #тиктокталант в TikTok вместе с коллегами из TikTok. Рабочая группа «Пятницы!» включала в себя продюсеров и кастинг-редакторов. Смотрели тех, кто загрузил видео на платформу для участия в кастинге», — рассказывают организаторы.

В итоге отобрали самые примечательные – всего 48 роликов.

Выбор пал на видео, от которых невозможно было оторваться. Смотрели и на харизму, и на умение человека показать себя на камеру. Но главное – талант и умение удивить своим необычным навыком.

В этапе отбора участвовали и члены жюри. Например, Лариса Гузеева очень критично отсматривала ролики и отклоняла заявки, которые, по ее мнению, недостойный внимания публики.

«Смотреть на человека, который за минуту сжирает 57 бургеров – мне не интересно, это скучно. И любая другая пошлость вызывает у меня отторжение, я — за талант», — признается Лариса Гузеева.

А еще во время отбора она забраковала видео полной участницы. С лишним весом у Ларисы Гузеевой свои счеты, настоящая война. Так что бодипозитив и принятие — это не про нее.

«Лично мне не нравится, что я жирная. Если бы мою бдительность не усыпляли и не говорили, что я и так хороша, то я была бы стройная и звонкая. Лишний вес – это плохо. Я жирных не люблю», — резюмирует актриса.

Зрителям – шоу, победителю – миллион рублей

12 самых талантливых конкурсантов приедут в Москву и выступят на глазах у членов жюри и зрителей «Пятницы». Именно последним доверят выбрать победителя путем голосования.

Отдать голоса за финалистов можно будет в прямом эфире, что гарантирует прозрачность результатов.

Победитель получит не только звание главного таланта страны, но и денежный приз — один миллион рублей.

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