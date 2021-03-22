У шоу «Холостяк» появится уже третий новый ведущий

Восьмому сезону шоу «Холостяк» на ТНТ повезло с главным героем, а вот с ведущими постоянно случаются какие-то заминки. Сначала на вакантное место шоумена был приглашен красавчик из Белоруссии Дмитрий Кохно, но незадолго до телепремьеры зрители узнали, что вести передачу будет бывший украинский «холостяк» Никита Добрынин. Молодой человек хорошо показал себя в первых двух выпусках российской версии с Тимати, но теперь его заменят уже третьим ведущим!

Как пояснили сотрудники ТНТ, причиной внезапного ухода Добрынина стал его положительный тест на коронавирус — то же самое было и с кандидатурой Кохно. Организаторы шоу не могут рисковать здоровьем участников, поэтому в серии от 28 марта зрители увидят нового ведущего проекта, а с Никитой им придется попрощаться.

Имя нового ведущего на канале скрывают — сохраняют интригу. Может, это будет Егор Крид, которого Тимати пригласил в качестве второго холостяка.

Смотрите шоу «Холостяк» по воскресеньям в 19:00 на канале ТНТ.

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