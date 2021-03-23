Леопардовые лосины, вульгарные платья и аляповатые блузы: чем удивят герои «Модного приговора»

Рассказываем, что покажут в выпусках с 23 по 26 марта на Первом канале.

«Все маргинальные элементы Нижнего Новгорода принимают ее за свою!»

Вторник. Ирина и Вячеслав обеспокоены семейным положением подруги. После развода Татьяна умудрилась похудеть на 30 кило и привести себя в потрясающую форму, но достойные мужчины почему-то по-прежнему проходят мимо.

Татьяна уже четыре года ходит в любовницах у женатого мужчины и мечтает прекратить эти порочные отношения. «Все маргинальные элементы Нижнего Новгорода принимают ее за свою, смотреть страшно!» — сокрушается друг и коллега Вячеслав. Он устал решать бесконечные проблемы подруги и жаждет, чтобы Татьяна нашла своего мужчину, который будет менять ей колеса и выручать зимой на дороге.

Подруга Ирина уверена: «Ее спортивные треники и штаны с карманами никак не способствуют новым знакомствам, а значит, она так и будет до старости ждать, когда ее женатый мужик разведется!» Татьяна с обвинениями не согласна: «Во-первых, у Ирины тоже так себе вкус, если она подобрала моего мужа-алкоголика. Во-вторых, роль любовницы за четыре года ей, конечно, наскучила, но нормальных-то мужиков не осталось, так что зачем отказываться от женатого? Пусть хоть такой, но он есть».

Изменит ли свое мнение Татьяна после программы и какие наряды она выберет для своей новой лучшей жизни?

«Она притягивает излишнее внимание недостойных мужчин!»

Среда. Алла считает, что вызывающий внешний вид сестры притягивает неприятности и излишнее внимание недостойных мужчин. Еще Алла возмущена, какой пример молодая мама Юля подает своей подрастающей дочери.

Сестра уверена в том, что Юлии уже давно пора убрать розовую шубу подальше и заняться воспитанием дочери. Алла хочет, чтобы ее сестра выглядела как мама и привлекательная женщина, а не как танцовщица из ночного клуба.

«Жена похожа на мою мать!»

Четверг. Павел на 15 лет моложе своей супруги, и он устал от того, что жену принимают за его маму. Он хочет, чтобы Елена одевалась стильно и молодежно, но женщина продолжает покупать старомодные костюмчики. Она не собирается носить рваные джинсы. В попытке омолодить жену Павел уговорил ее покрасить волосы в розовый цвет, но даже это не помогло.

Павел уверен, если Елена преобразится, то они наконец-то будут смотреться гармонично. Специальный гость этой программы – Ольга Бузова, которая задаст героям вопросы, расскажет о своих концертных нарядах и исполнит песню «Розовые очки».

«Юля и в мешке из-под картошки будет магнитом для мужчин!»

В пятницу в программе две сестры. Наталья мечтает видеть на сестре приличные наряды, однако фавориты Юлиного гардероба – это леопардовые лосины, вульгарные платья и аляповатые блузы. Да плюс к тому еще яркий макияж. «Юля и в мешке из-под картошки будет магнитом для мужчин!» — говорит про нее сестра.

В свои 35 Юлия успела освоить разные профессии от инженера до тату-мастера, а однажды даже баллотировалась в депутаты. «С ее амбициями дома сидеть нельзя! Но и в таком виде не выйдешь!» Героиня же заявляет: «Раньше я была девочкой-пушкой, первой девкой на деревне, а теперь как безешка на ножках!» Увидев себя после преображения, Юлия заявила, что теперь намерена покорить столицу.

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