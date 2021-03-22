«Жизнь других» в Колумбии: зарплаты, налоги, стоимость образования
Жанна Бадоева
Звездный гость
Эксперимент! Как правильно варить картошку
Видео

«Варум и все»: Галкин похвалил Гришаеву за очередное перевоплощение в «Точь-в-точь»

Актриса передала образ Анжелики Варум с песней «Ля-ля-фа».

«Варум и все»: Галкин похвалил Гришаеву за очередное перевоплощение в «Точь-в-точь»
Нонна Гришаева. Фото: instagram.com/grishaevanonna

На образ Анжелики Варум в очередном выпуске шоу «Точь-в-точь» на Первом канале замахнулась Нонна Гришаева. Актриса исполнила песню «Ля-ля-фа», а после призналась, что из-за использованных для перевоплощения линз плохо видит то, что происходит вокруг.

«Все прекрасно, только твой хитрый прищур глаз выдал в тебе Гришаеву. А так просто Варум и все», — заметил Максим Галкин.

Остальные члены жюри согласились с мнением шоумена, а Леонид Ярмольник отметил, что Гришаева точно передала образ Варум.

Нонна Гришаева
Нонна Гришаева в образе Анжелики Варум. Фото: кадр из программы «Точь-в-точь»

Напомним, пятый сезон шоу «Точь-в-точь» выходит в эфир на Первом канале по воскресеньям. Лидирующие позиции занимают сразу несколько звезд, среди которых Анастасия Спиридонова, Анастасия Макеева и другие.

Смотрите также:

Тэги

«Точь-в-точь»Анжелика ВарумМаксим ГалкинНонна Гришаева