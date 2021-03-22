«Варум и все»: Галкин похвалил Гришаеву за очередное перевоплощение в «Точь-в-точь»

На образ Анжелики Варум в очередном выпуске шоу «Точь-в-точь» на Первом канале замахнулась Нонна Гришаева. Актриса исполнила песню «Ля-ля-фа», а после призналась, что из-за использованных для перевоплощения линз плохо видит то, что происходит вокруг.

«Все прекрасно, только твой хитрый прищур глаз выдал в тебе Гришаеву. А так просто Варум и все», — заметил Максим Галкин.

Остальные члены жюри согласились с мнением шоумена, а Леонид Ярмольник отметил, что Гришаева точно передала образ Варум.

Напомним, пятый сезон шоу «Точь-в-точь» выходит в эфир на Первом канале по воскресеньям. Лидирующие позиции занимают сразу несколько звезд, среди которых Анастасия Спиридонова, Анастасия Макеева и другие.

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