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«Браво, браво!»: Спиридонова в образе Кадышевой сорвала овации в шоу «Точь-в-точь»

В номере был задействовано балет группы «Золотое кольцо».

«Браво, браво!»: Спиридонова в образе Кадышевой сорвала овации в шоу «Точь-в-точь»
Анастасия Спиридонова. Фото: instagram.com/nastena_spiridonova

С песней «Я не колдунья» Анастасия Спиридонова буквально взорвала зрительный зал шоу «Точь-в-точь» на Первом канале. Перевоплощение в Надежду Кадышеву удалось на столько, что зал еще долго скандировал «Браво, браво!». К слову, в номере был задействован настоящий балет группы «Золотое кольцо».

Анастасия Спиридонова
Анастасия Спиридонова в образе Надежды Кадышевой. Фото: кадр из программы «Точь-в-точь»

«Народные песни автоматически заставляют тебя двигаться. Это как лезгинка, как шотландские танцы», — рассказала Спиридонова после выступления.

Все члены жюри поставили Насте максимальные оценки.

«Спасибо тебе большое! Ты как всегда, невероятно точна. Ты упаковала себя в свою противоположность, сохранила органику, общение со зрителем, все это сложила в единый образ и не выбилась из ритма, двигаясь с настоящим балетом», — сказал Галкин.

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«Точь-в-точь»Анастасия СпиридоноваМаксим ГалкинНадежда Кадышева