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«Фразы был идеальны»: Галкина впечатлил номер с перевоплощением в Топурию

В очередном выпуске «Точь-в-точь» на грузинскую певицу замахнулась Мария Зайцева.

«Фразы был идеальны»: Галкина впечатлил номер с перевоплощением в Топурию
Мария Зайцева. Фото: instagram.com/mariazaitseva

В очередном выпуске шоу «Точь-в-точь» всех членов жюри поразил номер Марии Зайцевой, солистки группы #2Маши. Она перевоплотилась в Кети Топурию и появилась на сцене с песней «Улетаю». Максим Галкин отметил, что выступление Маши – это не только феноменальное попадание в тембр, но и в акцент.

Мария Зайцева
Мария Зайцева в образе Кети Топурии. Скриншот: youtube.com/Шоу на Первом

«Я не слышал ни одного перевоплощения в Кети, чтобы оно было достоверным. Но это было настолько точно! Местами фразы были идеальны, с ее этим акцентом. Пять баллов!», — сказал Галкин.

Остальные члены жюри согласились с шоуменом и также поставили Марии пятерки за выступление. Напомним, шоу «Точь-в-точь» выходит в эфир на Первом канале по воскресеньям.

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«Точь-в-точь»Кети ТопурияМаксим ГалкинМария Зайцева