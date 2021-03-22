«Фразы был идеальны»: Галкина впечатлил номер с перевоплощением в Топурию

В очередном выпуске шоу «Точь-в-точь» всех членов жюри поразил номер Марии Зайцевой, солистки группы #2Маши. Она перевоплотилась в Кети Топурию и появилась на сцене с песней «Улетаю». Максим Галкин отметил, что выступление Маши – это не только феноменальное попадание в тембр, но и в акцент.

«Я не слышал ни одного перевоплощения в Кети, чтобы оно было достоверным. Но это было настолько точно! Местами фразы были идеальны, с ее этим акцентом. Пять баллов!», — сказал Галкин.

Остальные члены жюри согласились с шоуменом и также поставили Марии пятерки за выступление. Напомним, шоу «Точь-в-точь» выходит в эфир на Первом канале по воскресеньям.

Смотрите также: