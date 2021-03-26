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«Голос. Дети»: кто из звездных детишек приходил в популярный проект и чем это заканчивалось

Вопрос «Есть ли жизнь на Марсе» не менее риторический, чем «Есть ли блат в телешоу».

«Голос. Дети»: кто из звездных детишек приходил в популярный проект и чем это заканчивалось
Дети известных родителей в шоу «Голос. Дети». Фото: Первый канал

Многие зрители уверены, что на ТВ можно попасть по знакомству или за деньги. И хотя строгие кастинги в «Останкино» это опровергают, раз за разом в шоу «Голос. Дети» приходят детишки известных родителей. Казалось бы, что такого? Неужели это клеймо — быть сыном или дочкой звезды? Конечно, нет! Многие из них и правда классно поют. А некоторые становятся героями скандалов.

Дочь Алсу

Дочь Алсу. Фото
Дочь Алсу. Фото: Первый канал

Когда Микелла Абрамова, 10-летняя дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, пришла в шестой сезон детского «Голоса», никто поначалу не возмущался. Девочка проходила этап за этапом, пока не подобралась к финалу, и вроде бы всем было ясно, что ей там ничего не светит. А она взяла да выиграла. И тут началось!

Народ взбунтовался и обрушил соцсети Первого канала, требуя разбирательства. За дело взялись кибердетективы, вычислившие, что за Микеллу в ходе финального голосования поступало до 300 голосов в секунду (!). Боты из Башкирии (кстати, родины Алсу) и Ленинградской области атаковали конкурс, отправив более 41 тысячи фейковых голосов. Результаты шоу обнулили и статуэтки победителя вручили всем финалистам. Этот скандал остается пока самым громким в отечественной истории проекта.

Дочь Трофима

Дочь Трофима. Фото
Дочь Трофима. Фото: Первый канал

Восьмой сезон детского «Голоса» пока что выделяется только перепалками наставников. То Баста назовет Светлану Лободу «женщиной без сердца», то Егору Криду достанется на орехи от Басты, Нагиева и даже Урганта. Однако нашлось место и для звездного отпрыска.

В шоу пришла дочь звезды шансона Трофима (он же Сергей Трофимов) — Елизавета Трофимова. 12-летняя девочка так уверенно исполнила хит Стиви Уандера Overjoyed, что Крид назвал вокал девочки «американизированным». Все наставники повернулись к Лизе, в комнате ожидания ее скромно поддерживал папа, а Дмитрий Нагиев не выдержал и вышел на сцену, чтобы упредить досужие споры.

— Дело в том, что вы видите эту прекрасную девушку впервые, — сказал Нагиев. — Кем она вам приходится? Вы ее до этого не видели, да? Когда первым повернулся Вася (речь о Басте — Ред.), я решил, что выйду и скажу. Она — дочка Сережи Трофимова. И вот вы поворачиваетесь втроем. И как нам опять доказать, что мы повернулись, потому что это просто талантливый человек?

Сыновья Сергея Филина

Сыновья Сергея Филина. Фото
Сыновья Сергея Филина. Фото: Первый канал

В том же сезоне, что и дочь Алсу, на шоу появился младший сын бывшего худрука балета Большого театра Сергея Филина — тоже Сергей. 10-летний парень прорвался в шоу со второго раза и попал в команду Светланы Лободы. Несмотря на то что звездный папа болел за него в комнате ожидания, Сергей без каких-либо негативных эмоций со стороны публики дошел до этапа поединков и покинул проект, проиграв будущему финалисту Роберту Багратяну.

А чуть раньше, в третьем сезоне, в детском «Голосе» участвовал его старший брат, тогда еще 10-летний Саша. Он, как и Сергей, занимался в студии «Непоседы». Филин очаровал всех, попал в команду Димы Билана, сказал, что поет лучше всех в семье, но также покинул проект после поединков.

У него был шанс выиграть путевку в финал во время дополнительного (утешительного) этапа, но и там Александр уступил Маше Панюковой. Никакого резонанса это не вызвало. Видимо, тогда еще публика была готова к появлению в шоу звездных детишек, умеющих петь.

Все по-взрослому

Основная версия «Голоса» также не обходится без звездных отпрысков. В конце прошлого года в девятый сезон проекта пришла Александра Будникова, дочь ведущего программы Первого канала «Доброе утро» Романа Будникова. Публика, разогретая историей с дочкой Алсу, тут же переполошилась: как так, опять блат? Доченька ведущего Первого в шоу Первого? Доколе?!

18-летняя Саша пошла в команду Басты, достойно выдержала давление бушующей аудитории и дошла до этапа нокаутов, где спела сложную партию Марии Магдалены из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» и уступила дорогу Елизавете Пурис.

  • «Голос. Дети» по пятницам в 21.30

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