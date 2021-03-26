«Голос. Дети»: кто из звездных детишек приходил в популярный проект и чем это заканчивалось

Вопрос «Есть ли жизнь на Марсе» не менее риторический, чем «Есть ли блат в телешоу».

Многие зрители уверены, что на ТВ можно попасть по знакомству или за деньги. И хотя строгие кастинги в «Останкино» это опровергают, раз за разом в шоу «Голос. Дети» приходят детишки известных родителей. Казалось бы, что такого? Неужели это клеймо — быть сыном или дочкой звезды? Конечно, нет! Многие из них и правда классно поют. А некоторые становятся героями скандалов.

Дочь Алсу

Когда Микелла Абрамова, 10-летняя дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, пришла в шестой сезон детского «Голоса», никто поначалу не возмущался. Девочка проходила этап за этапом, пока не подобралась к финалу, и вроде бы всем было ясно, что ей там ничего не светит. А она взяла да выиграла. И тут началось!

Народ взбунтовался и обрушил соцсети Первого канала, требуя разбирательства. За дело взялись кибердетективы, вычислившие, что за Микеллу в ходе финального голосования поступало до 300 голосов в секунду (!). Боты из Башкирии (кстати, родины Алсу) и Ленинградской области атаковали конкурс, отправив более 41 тысячи фейковых голосов. Результаты шоу обнулили и статуэтки победителя вручили всем финалистам. Этот скандал остается пока самым громким в отечественной истории проекта.

Дочь Трофима

Восьмой сезон детского «Голоса» пока что выделяется только перепалками наставников. То Баста назовет Светлану Лободу «женщиной без сердца», то Егору Криду достанется на орехи от Басты, Нагиева и даже Урганта. Однако нашлось место и для звездного отпрыска.

В шоу пришла дочь звезды шансона Трофима (он же Сергей Трофимов) — Елизавета Трофимова. 12-летняя девочка так уверенно исполнила хит Стиви Уандера Overjoyed, что Крид назвал вокал девочки «американизированным». Все наставники повернулись к Лизе, в комнате ожидания ее скромно поддерживал папа, а Дмитрий Нагиев не выдержал и вышел на сцену, чтобы упредить досужие споры.

— Дело в том, что вы видите эту прекрасную девушку впервые, — сказал Нагиев. — Кем она вам приходится? Вы ее до этого не видели, да? Когда первым повернулся Вася (речь о Басте — Ред.), я решил, что выйду и скажу. Она — дочка Сережи Трофимова. И вот вы поворачиваетесь втроем. И как нам опять доказать, что мы повернулись, потому что это просто талантливый человек?

Сыновья Сергея Филина

В том же сезоне, что и дочь Алсу, на шоу появился младший сын бывшего худрука балета Большого театра Сергея Филина — тоже Сергей. 10-летний парень прорвался в шоу со второго раза и попал в команду Светланы Лободы. Несмотря на то что звездный папа болел за него в комнате ожидания, Сергей без каких-либо негативных эмоций со стороны публики дошел до этапа поединков и покинул проект, проиграв будущему финалисту Роберту Багратяну.

А чуть раньше, в третьем сезоне, в детском «Голосе» участвовал его старший брат, тогда еще 10-летний Саша. Он, как и Сергей, занимался в студии «Непоседы». Филин очаровал всех, попал в команду Димы Билана, сказал, что поет лучше всех в семье, но также покинул проект после поединков.

У него был шанс выиграть путевку в финал во время дополнительного (утешительного) этапа, но и там Александр уступил Маше Панюковой. Никакого резонанса это не вызвало. Видимо, тогда еще публика была готова к появлению в шоу звездных детишек, умеющих петь.

Все по-взрослому

Основная версия «Голоса» также не обходится без звездных отпрысков. В конце прошлого года в девятый сезон проекта пришла Александра Будникова, дочь ведущего программы Первого канала «Доброе утро» Романа Будникова. Публика, разогретая историей с дочкой Алсу, тут же переполошилась: как так, опять блат? Доченька ведущего Первого в шоу Первого? Доколе?!

18-летняя Саша пошла в команду Басты, достойно выдержала давление бушующей аудитории и дошла до этапа нокаутов, где спела сложную партию Марии Магдалены из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» и уступила дорогу Елизавете Пурис.

«Голос. Дети» по пятницам в 21.30

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