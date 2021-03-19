Свежая кровь на островах: победительница «Пацанок» присоединилась к «Последнему герою»

Настя Петрова появится в новом выпуске как участник, введенный в игру на середине проекта.

Как уже сообщала Teleprogramma.pro, победительница пятого сезона реалити-шоу «Пацанки» Анастасия Петрова улетела на съемки «Последнего героя». 20-летняя девушка появится в выпуске, который покажут в субботу, 20 марта.

Настя не просто посетила проект, а стала его полноценным участником. Для нее это исполнение детской мечты, но другие островитяне, которые прожили уже несколько недель в суровых условиях, вряд ли примут новую соседку с распростертыми объятиями.

Впрочем, несмотря на возраст, Петрову сложно назвать легким соперником. Она выросла в детдоме под Петербургом. Девушка участвовала в турнирах по смешанным единоборствам MMA. На шее у нее набита татуировка со словом help («помогите»).

Как примут Настю на африканских островах и в какую из коалиций она захочет вступить?

Смотрите выпуск шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» 20 марта в 19:00 на канале ТВ-3.

Смотрите также: