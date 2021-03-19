Не обойдется без женских слез: второй выпуск «Холостяка» раскроет роль Егора Крида в шоу

Первый выпуск шоу «Холостяк» с Тимати оставил больше вопросов, чем ответов. И главный из них — правда ли, Егор Крид станет полноценным участником проекта, или он пришел только поддержать своего старого друга? Тимур Юнусов сразу заявил, что участвует в передаче, чтобы поменять ее правила, а в конце дебютного эпизода заявил, что теперь у девушек два холостяка.

21 марта зрители ТНТ увидят второй выпуск шоу, а вместе с ним получат ответ на вопрос, зачем проекту второй богатый рэпер. Егор Крид лично познакомится с каждой участницей и поможет Тимати составить мнение о потенциальных невестах.

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Общаясь с девушками тет-а-тет, мужчины выяснят, кто из красавиц пришел на шоу ради собственной выгода или ради хайпа. Создатели передачи говорят, что второй эпизод не обойдется без женских слез, а также первых столкновений между девушками. В финале программы участниц ждет традиционная церемония роз, после которой одна из претенденток на сердце Тимати покинет проект. Тогда же новый холостяк объявит об еще одном измененном правиле шоу.

Не пропустите второй выпуск «Холостяка» — в воскресенье, 21 марта, в 19:00 на канале ТНТ.

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