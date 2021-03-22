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Шоу «Маска» пришло в Россию из Южной Кореи: а какие костюмы были у них

Там этот популярный проект называется «Король масок».

Шоу «Маска» пришло в Россию из Южной Кореи: а какие костюмы были у них
Как выглядели костюмы первых в мире участников шоу «Маска». Фото: vk.com/club96754998

Шоу «Маска» невероятно популярно на телевидении. Каждое воскресенье в России миллионы людей усаживаются перед телевизорами, наслаждаются красочными выступлениями, интересными номерами артистов, облаченных в не менее красочные костюмы.

Родом проект из Кореи. В 2015 году на корейском телевидении стартовало The king of Mask Singer или «Король масок».

Формат оказался настолько популярным, что стремительно разлетелся по миру. В прошлом году франшизу перекупили в России и теперь наши зрители наслаждаются вторым сезоном «Маски».

Teleprogramma.pro вспомнила, как выглядели первые корейские «Маски». Надо сказать, что на старте популярного во всем мире шоу, в цене был минимализм. Ставку делали не на шоу, а на талант исполнителя.

На старте шоу маска использовалась только для того, чтобы закрыть лицо исполнителя. Конструкция была достаточно легкой, чтобы не мешать выступлению участника.

Джо Квон, участник первого южнокорейского шоу The king of mask singer или «Король в маске».
Джо Квон, участник первого южнокорейского шоу The King of Mask Singer или «Король в маске». Фото: vk.com/club96754998

По правилам шоу, участники должны были не только оставаться загадкой, но и соревноваться между собой.

The king of mask singer
Вот так выглядели костюмы первых участников южнокорейского шоу. Фото: vk.com/club96754998

В первом экспериментальном формате было восемь конкурсантов. Все они — известные исполнители, кумиры молодежи, актеры, спортсмены.

The king of mask singer
Участники пели, а оценивали их талант члены жюри. Фото: vk.com/club96754998

В шоу были члены жюри, которые выбирали, кто из участников переходит в следующий тур.

The king of mask singer
Всего за победу боролись 8 участников. Фото: vk.com/club96754998

Почти все композиции участник исполнял один. Кроме него на сцене никого не было.

The king of mask singer
Первое шоу The king of mask singer вышло на южнокорейском ТВ в 2015 году. Фото: vk.com/club96754998

Участники поют вживую, ни о какой фонограмме не шло речи. Если говорить про российский вариант шоу, то зрители часто выдвигают версию, что артисты поют под фонограмму, так как петь в массивном костюме должно быть крайне сложно.

The king of mask singer
Участница первого шоу «Маска» в Южной Корее. Фото: vk.com/club96754998

Претендент на вылет из шоу находился в отдельной комнате, где и снимал маску. Трансляция из тайного места велась на большой экран, а на сцену разоблаченный участник не возвращался.

The king of mask singer
Участник, который покидал шоу, находился в отдельной комнате. Фото: vk.com/club96754998

После первого выпуска в Южной Корее вышло более десяти сезонов. Популярность шоу оказалась так высока, что оно разошлось по всем континентам.

В России сейчас идет второй сезон, но, скорее всего, он будет не последним. Создатели шоу уже говорят, что подбирают костюмы для третьего сезона.

С начала второго сезона российской «Маски» проект покинули Юрий Стоянов, Азиза, Светлана Хоркина и Иосиф Пригожин.

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«Маска-2»НТВ