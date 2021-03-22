Шоу «Маска» пришло в Россию из Южной Кореи: а какие костюмы были у них

Шоу «Маска» невероятно популярно на телевидении. Каждое воскресенье в России миллионы людей усаживаются перед телевизорами, наслаждаются красочными выступлениями, интересными номерами артистов, облаченных в не менее красочные костюмы.

Родом проект из Кореи. В 2015 году на корейском телевидении стартовало The king of Mask Singer или «Король масок».

Формат оказался настолько популярным, что стремительно разлетелся по миру. В прошлом году франшизу перекупили в России и теперь наши зрители наслаждаются вторым сезоном «Маски».

Teleprogramma.pro вспомнила, как выглядели первые корейские «Маски». Надо сказать, что на старте популярного во всем мире шоу, в цене был минимализм. Ставку делали не на шоу, а на талант исполнителя.

На старте шоу маска использовалась только для того, чтобы закрыть лицо исполнителя. Конструкция была достаточно легкой, чтобы не мешать выступлению участника.

По правилам шоу, участники должны были не только оставаться загадкой, но и соревноваться между собой.

В первом экспериментальном формате было восемь конкурсантов. Все они — известные исполнители, кумиры молодежи, актеры, спортсмены.

В шоу были члены жюри, которые выбирали, кто из участников переходит в следующий тур.

Почти все композиции участник исполнял один. Кроме него на сцене никого не было.

Участники поют вживую, ни о какой фонограмме не шло речи. Если говорить про российский вариант шоу, то зрители часто выдвигают версию, что артисты поют под фонограмму, так как петь в массивном костюме должно быть крайне сложно.

Претендент на вылет из шоу находился в отдельной комнате, где и снимал маску. Трансляция из тайного места велась на большой экран, а на сцену разоблаченный участник не возвращался.

После первого выпуска в Южной Корее вышло более десяти сезонов. Популярность шоу оказалась так высока, что оно разошлось по всем континентам.

В России сейчас идет второй сезон, но, скорее всего, он будет не последним. Создатели шоу уже говорят, что подбирают костюмы для третьего сезона.

С начала второго сезона российской «Маски» проект покинули Юрий Стоянов, Азиза, Светлана Хоркина и Иосиф Пригожин.

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