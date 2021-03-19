Финалисты шоу «Я почти знаменит»: дворник, рисующий метлой Цискаридзе, менталист, читающий мысли Ягудина

Знаете ли вы, что сказал сам себе фигурист Алексей Ягудин перед тем, как выиграл Олимпиаду? А участник шоу «Я почти знаменит» на Первом канале, менталист (это человек, обладающий навыками телепатами и гипнотизера — прим. ред) Максим Киселев знает, хотя и не находился рядом со спортсменом в этот волнительный момент.

Узнать тайну Алексея смогут и зрители, которые увидят финал передачи уже в это воскресенье. В решающем раунде встретятся акробаты, жонглеры, дворник и тот самый менталист.

Прочесть мысли Алексея Ягудина

Максим признался зрителем, что желание заниматься фокусами и удивлять людей возникло у него еще в пятилетнем возрасте. И он посвятил этому всю жизнь. Благодаря своим способностям Максим сможет заглянуть в прошлое и рассказать о том, как Алексей настраивался на победу на Олимпиаде.

Гимнаст и акробат Валентин Четверкин из Одинцово готовился к выступлению в финале шоу почти год и в результате представил на суд жюри феерический номер с очень сложными трюками и опасными элементами, после чего Николай Цискаридзе назвал Валентина «Пятеркиным».

больше по теме Первый канал отобрал 20 кандидаток на главную роль в фильм, который снимут в космосе Среди них не только профессиональные актрисы.

Владимир Коваленко из Санкт-Петербурга смог пройти в финал передачи после того, как на отборочном этапе проехал на велосипеде через всю сцену по горлышкам бутылок. А вот в финальном выступлении он уже воспарил на своем велике над сценой.

Дворник, что рисует на снегу

Дворник Семен Бухарин, рисующий картины метлой на снегу, заставил жюри прослезиться после того, как на сцене с помощью метлы изобразил Николая Цискаридзе в балетном прыжке. А размер самой большой картины, которую смог нарисовать Семен благодаря своему рабочему инвентарю, составляет 1 200 кв. метров, что равняется примерно 1/7 футбольного поля.

Фитнес-тренер Луиза Зарипова из Севастополя в отборочном туре проекта отжималась на гвоздях, а вот в финале попробует свои силы уже в воздушной гимнастике.

Денис Фомичев и Евгений Баруздин из Санкт-Петербурга удивили жюри виртуозным жонглированием мячами и чемоданами.

Кто из этих мастеров своего дела сможет завоевать главный приз проекта – три миллиона рублей – зрители узнают, включив Первый канал 21 марта в 15: 55

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