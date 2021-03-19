«Жизнь других» в Колумбии: зарплаты, налоги, стоимость образования
Жанна Бадоева
Звездный гость
Эксперимент! Как правильно варить картошку
Видео

Финалисты шоу «Я почти знаменит»: дворник, рисующий метлой Цискаридзе, менталист, читающий мысли Ягудина

Teleprogramma.pro рассказывает о самых ярких участниках проекта Первого канала.

Финалисты шоу «Я почти знаменит»: дворник, рисующий метлой Цискаридзе, менталист, читающий мысли Ягудина
Участник шоу «Я почти знаменит». Фото: Максим Ли

Знаете ли вы, что сказал сам себе фигурист Алексей Ягудин перед тем, как выиграл Олимпиаду? А участник шоу «Я почти знаменит» на Первом канале, менталист (это человек, обладающий навыками телепатами и гипнотизера — прим. ред) Максим Киселев знает, хотя и не находился рядом со спортсменом в этот волнительный момент.

Узнать тайну Алексея смогут и зрители, которые увидят финал передачи уже в это воскресенье. В решающем раунде встретятся акробаты, жонглеры, дворник и тот самый менталист.

Жюри шоу Николай Цискаридзе и Жанна Бадоева и ведущий Сергей Минаев. Фото:
Члены жюри шоу Николай Цискаридзе и Жанна Бадоева и ведущий Сергей Минаев. Фото: Максим Ли

Прочесть мысли Алексея Ягудина

Максим признался зрителем, что желание заниматься фокусами и удивлять людей возникло у него еще в пятилетнем возрасте. И он посвятил этому всю жизнь. Благодаря своим способностям Максим сможет заглянуть в прошлое и рассказать о том, как Алексей настраивался на победу на Олимпиаде.

Участник шоу «Я почти знаменит». Фото:
Участник шоу «Я почти знаменит». Фото: Максим Ли

Гимнаст и акробат Валентин Четверкин из Одинцово готовился к выступлению в финале шоу почти год и в результате представил на суд жюри феерический номер с очень сложными трюками и опасными элементами, после чего Николай Цискаридзе назвал Валентина «Пятеркиным».

Владимир Коваленко из Санкт-Петербурга смог пройти в финал передачи после того, как на отборочном этапе проехал на велосипеде через всю сцену по горлышкам бутылок. А вот в финальном выступлении он уже воспарил на своем велике над сценой.

Участник шоу «Я почти знаменит» Семен Бухарин. Фото:
Участник шоу «Я почти знаменит» Семен Бухарин. Фото: Максим Ли

Дворник, что рисует на снегу

Дворник Семен Бухарин, рисующий картины метлой на снегу, заставил жюри прослезиться после того, как на сцене с помощью метлы изобразил Николая Цискаридзе в балетном прыжке. А размер самой большой картины, которую смог нарисовать Семен благодаря своему рабочему инвентарю, составляет 1 200 кв. метров, что равняется примерно 1/7 футбольного поля.

Фитнес-тренер Луиза Зарипова. Фото:
Фитнес-тренер Луиза Зарипова. Фото: Максим Ли

Фитнес-тренер Луиза Зарипова из Севастополя в отборочном туре проекта отжималась на гвоздях, а вот в финале попробует свои силы уже в воздушной гимнастике.

Денис Фомичев и Евгений Баруздин из Санкт-Петербурга удивили жюри виртуозным жонглированием мячами и чемоданами.

Кто из этих мастеров своего дела сможет завоевать главный приз проекта – три миллиона рублей – зрители узнают, включив Первый канал 21 марта в 15: 55

Смотрите также:

Тэги

Алексей Ягудиндворник Семен БухаринНиколай ЦискаридзеШоу «Я почти знаменит»