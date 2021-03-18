Советы от Влады Росляковой и мастер-классы: с чего начнется шоу «Ты_топ-модель на ТНТ»

Вечером 21 марта телезрители увидят первый выпуск нового реалити-шоу «ТЫ_Топ-модель на ТНТ». Уже известно, что в него вошел первый этап кастинга, по итогам которого из 35 участниц в проект отобраны всего 10. Кандидатки явились самые разные — среди них есть модель-трансгендер, девушка с бионическим протезом, женщина за 50.

Еще на этапе кастинга несколько девушек получили предложения о сотрудничестве в рекламных кампаниях. Также сюрпризом для них специальный мастер-класс от действующей топ-модели Влады Росляковой. Признанная красавица показала участницам, как демонстрировать эмоции на камеру, и поделилась собственными секретами в профессии.

Жюри отсеяло кандидаток с помощью задания от стилиста Гоши Карцева. Моделям нужно было показать себя дивами в стандартной фотосессии, вот только реквизит у них был довольно необычный. Почему с заданием справились лишь 10 и 35, зрители узнают в дебютном выпуске 21 марта.

Смотрите шоу «ТЫ_Топ-модель на ТНТ» — по воскресеньям в 17:30.

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