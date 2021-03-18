«Трогательный момент»: Валерия вспомнила, как Пригожин посвятил ей песню на шоу «Маска»

Песня Ананаса Иосифа Пригожина «Я тебя люблю» в третьем выпуске второго сезона шоу «Маска», как оказалось, была посвящена певице Валерии, сидящей в жюри. Когда пересматриваешь этот эпизод программы со знанием того, кто скрывался в цветастом костюме, трек звучит совсем по-другому.

В свежем интервью Валерия вспомнила о том, как Ананас зажег на проекте, и отметила, что для ее супруга это было не просто выступление.

«На третьей программе случился трогательный момент, муж посвятил мне песню «Я тебя люблю». Да, я знаю, что он любит меня и эту песню, с которой у него определенные воспоминания о периоде сотрудничества с Николаем Носковым, муж продюсировал альбом, в который входила эта композиция», — рассказала 52-летняя артистка изданию Wday.

Сам Пригожин, вспоминая своего Ананаса, говорит о том, как трудно было ходить и дышать в костюме. К тому же незадолго до участия в шоу продюсер переболел коронавирусом и еще оставался очень слаб. Но, по его словам, трудности в съемках и пение мобилизовали его организм и в итоге мужчина нигде «не облажался».

Валерия назвала этот сезон «Маски» фантастическим. Она отметила, что каждый персонаж находится в постоянном развитии, и убрать кого-то из шоу очень трудно. По словам певицы, все артисты работают на разрыв, и ее супруг — один из тех, кто это доказал.

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