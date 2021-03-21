Махнула розовым хвостом: опрос показал, кто следующий может уйти с шоу «Маска»

Читатели Teleprogramma.pro оценили шансы участников на этой неделе.

22 марта на телеканале НТВ очередной выпуск шоу «Маска» и очередная порция волнений – кто покинет проект на этой неделе? По традиции, читатели Teleprogramma.pro поделились своим мнением на этот счет.

Голосование показало, кто может вылететь на этот раз.

Лидером зрительского выбора стала Розовая Пантера. По мнению большинства (30%) – жюри укажут именно на нее. Хищница покинет проект, но кто скрывается под маской — пока определить сложно.

На второй строчке Змея. На ее вылет делают ставки 15% респондентов.

Третью строчку делят сразу два претендента: Заяц и Белый Орел – они получили по 10% голосов.

Остальным участникам досталось по 5% голосов, но, судя по комментариям читателей, Единорогу, Неваляшке, Солнцу и Ламе пока рано думать о расставании с «Маской».

А вот Крокодилу предоставили иммунитет, никто даже не сомневается – этот артист имеет все шансы дойти до финала.

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