Прохор Шаляпин предположил, кем может быть Розовая Пантера в шоу «Маска»

21 марта на НТВ выйдет новый выпуск шоу «Маска». Кто покинет проект на этот раз? Читатели Teleprogramma.pro в традиционном голосовании высказались, что уйдет Розовая Пантера. За нее отдали свои голоса большинство участников опроса.

Мы попросили известного исполнителя Прохора Шаляпина послушать Розовую Пантеру и угадать, кто может скрываться под маской. В ответ получили сразу несколько вариантов, каждый из которых имеет право на существование.

«Уже много лет подряд у меня с розовым цветом ассоциируется Лена Ленина. Розовый котенок, Розовая Пантера — почему нет? Мне кажется это может быть она. Это самый реальный, на мой взгляд, вариант. Есть еще одна деталь. Человек под маской имеет приятный, нежный женский голосок, но явно не претендует на способности Анны Нетребко»,- рассуждает Прохор Шаляпин.

Он отмечает, что подобным голосом природа наделила многих сегодняшних артистов.

«Это может быть кто-то из блогеров, кто продвигает свое творчество в соцсети. А еще у меня есть варианты, что под маской Ольга Бузова, Глюкоза или Ксения Бородина», — перечисляет варианты Прохор Шаляпин.

Артист особенно отметил красочные костюмы участников «Маски» и признался, что «глаз радуется». А вот членов жюри он хотел бы видеть в кадре реже. Куда интереснее наслаждаться красочным шоу.

Смотрите также