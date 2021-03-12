Неприглядные секреты звезд: YouTube-шоу «Я себя знаю» покажут по ТВ

Азамат Мусагалиев собрал в своей передаче истории знаменитостей, за которые им неловко рассказывать.

YouTube-шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю» перекочевало на канал ТНТ4. Телепремьера состоится 15 марта.

Свою Интернет-передачу ведущий называет псевдоинтеллектуальной псевдовикториной. В ней звездам задаются вопросы из их же биографии, на которые практически невозможно правильно ответить. И если участник ошибается, то он должен рассказать неприглядную историю о себе, которая может быть и смешной, и грустной, и нелепой, и просто ужасной.

Гостями этого шоу в YouTube уже стали Александр Гудков, Тимати, Баста, Алексей Щербаков, Екатерина Варнава, Илья Соболев, Мигель, Дмитрий Губерниев, Тимур Батрутдинов и многие другие знаменитости. Теперь выпуски с их участием покажут по ТВ.

Смотри шоу «Я себя знаю» в эфире канала ТНТ4 с 15 марта — с понедельника по четверг — в 23:00.

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