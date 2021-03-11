В передаче «Квартирный вопрос» появится новый ведущий

В программе «Квартирный вопрос» на НТВ выйдет в эфир с новым ведущим — Ильей Западенцем. Обновленный выпуск можно будет увидеть в субботу, 13 марта.

Отметим, что Илье и дизайнерам предстоит возвести спальню-куб внутри гостиной комнаты.

По словам самого Ильи Западенца, новый ведущий привнесет свою лепту в передачу, но в целом традиции «Квартирного вопроса» останутся нетронутыми.

«Сразу всех успокою – главное останется неизменным: мы продолжим радовать героев новыми интерьерами, а зрителей – реакциями! Я со всей своей любознательностью буду вытаскивать из героев их самые тайные желания, а из дизайнеров – самые полезные лайфхаки. Ну и без юмора не обойдемся, как в наше время не смеяться!» – рассказал Илья Западенец.

Напомним, что постоянные ведущие программы о ремонте на НТВ — Оксана Козырева и Татьяна Грамон — остаются в программе и будут, как и прежде, удивлять зрителей необычными архитектурными решениями.

Ранее Илья Западенец работал редактором на различных федеральных каналах. Телеведущий получил степень бакалавра и магистра журналистики.

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