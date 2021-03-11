Блогеры-выживальщики проинспектировали шоу «Последний герой»

В новом выпуске «Последнего героя» на канале ТВ-3, который зрители увидят в субботу, 13 марта, на островах ожидает десант из блогеров. К живущим в первобытных условиях участникам шоу приедут звезды YouTube Дима Масленников и Эмиль Иманов, каждый из которых имеет миллионы подписчиков. И тематика каналов этих парней как раз выживание.

В своих видео блогеры показывают зрителям, как вести себя в дикой природе. Командам «чемпионов» и «новичков» их знания будут совсем не лишними. Спецы поселятся на островах на три дня и за это время постараются передать участникам свои навыки. Их задача не только в том, чтобы помочь племенам, но и удостовериться, что в «Последнем герое» все по-настоящему, и вне камер кандидаты на победу не кушают в ресторанах, сидя под кондиционером.

Как признанные гуру выживания оценят команды участников и само шоу — это вы узнаете в новом выпуске «Последний герой: Чемпионы против новичков» 13 марта в 19:00.

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