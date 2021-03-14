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Банан или Розовая Пантера: голосование показало, кто следующий может покинуть «Маску»

Читатели Teleprogramma.pro предположили, кто уйдет с проекта 14 марта.

Банан или Розовая Пантера: голосование показало, кто следующий может покинуть «Маску»
Банан или Розовая Пантера: Голосование показало, кто следующий покинет «Маску». Фото: НТВ

Каждое воскресенье любители шоу «Маска» собираются у экранов, наслаждаются зажигательными выступлениями участников и гадают — кто же покинет проект на этот раз.

Эстафету оставили Ананас (Иосиф Пригожин), Черная Пантера (Светлана Хоркина), Пингвин (Азиза). Кто же следующий?

По традиции, Teleprogramma.pro провела опрос среди читателей, предлагая им решить судьбу участников.

На этот раз основной кандидат на вылет, по мнению большинства, Банан. В том, что именно он покинет проект, уверены 34% респондентов.

Вторая строчка у Розовой Пантеры. За нее отдали голоса 17% участников опроса. А замыкает первую тройку — Неваляшка. У нее 12% голосов.

Шоу «Маска»
Шоу «Маска». Фото: НТВ

Дальше шансы у всех оказались равны: Белый Орел, Единорог,Заяц, Змея, Крокодил и Солнце получили по 5% голосов.

Голосование
Голосование. Фото: Teleprogramma.pro

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