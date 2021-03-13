«Жизнь других» во Франции: необычный цирк, еда и уроки нравственности в школах
Жанна Бадоева
Звездный гость
РазГРОМный обзор: кому из знаменитостей пора сменить прическу
Видео

Прохор Шаляпин предположил, кем может быть Банан в шоу «Маска»

Исполнитель оценил вокальные данные артиста.

Прохор Шаляпин предположил, кем может быть Банан в шоу «Маска»
«Банан – просто Лучано Паваротти»: Прохор Шаляпин предположил, кто покинет «Маску». Фото: НТВ

14 марта на телеканале НТВ очередной выпуск шоу «Маска». Проект уже покинули Черная Пантера, Пингвин, Ананас. Кто же следующий? Традиционно Teleprogramma.pro проводит голосование среди читателей. На этот раз большинство голосов было отдано за Банана.

Покинет ли он проект и кто скрывается внутри? Ответ на эти вопросы мы получим совсем скоро, включив в воскресенье канал НТВ. А пока мы попросили исполнителя Прохора Шаляпина оценить прошлое выступление Банана и угадать, кто может прятаться под маской.

«Хочу начать с номера – он был очень приятный, добрый. У меня выступление Банана оставило исключительно позитивные и яркие эмоции. По голосу, мне кажется, что это мужчина, шансонье. Он попадает в ноты. Никаких претензий к исполнению нет», — рассуждает Прохор Шаляпин.

Прохор Шаляпин
Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official/

За счет того, что Банану досталась песня Софии Ротару, могло показаться, что имеются определенные нестыковки в исполнении. Но наш эксперт уверяет, что оно было качественным.

«Единственное, я не понял — фонограмма это была или живое исполнение. Не видя мимики, сложно определить наверняка», — рассуждает Шаляпин.

Шоу «Маску»
Шоу «Маска». Фото: НТВ

Он предположил, что под маской скрывается кто-то из юмористов или известный актер.

«Я думаю, что это человек, на передачах которого мы выросли. Но наверняка утверждать сложно. В любом случае, поет он отлично. На фоне того, что сегодня поют 20-летние тиктокеры, Банан – просто Лучано Паваротти», — заключил Шаляпин.

Смотрите также

Тэги

«Маска-2»банановый хлебПрохор Шаляпин