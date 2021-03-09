«Галилео» вернется на СТС с новым ведущим и голосом «Кураж-Бамбея»

В конце марта научно-популярное шоу «Галилео» вернется на канал СТС с новым ведущим. Владимира Маркони заменил блогер-изобретатель из YouTube Даня Крастер. Но настоящим подарком для фанатов веселой науки станет голос «Кураж-Бамбея», который полюбился зрителям в русском дубляже «Теории большого взрыва» и других комедийных сериалов.

«Галилео — отличный пример того, как можно совместить развлекательную составляющую с научными, техническими и малоизвестными фактами и получить порцию хорошего настроения вместе с новыми знаниями», — говорит Денис Колесников, он же «Кураж-Бамбей».

Выход второго сезона обновленной передачи приурочен к началу весенних каникул, что позволит старшеклассникам закрепить пройденную программу в легкой развлекательной форме.

«Мы собрали лучшее, что есть в научпопе — как российском, так и западном. Получилось больше тридцати экспериментов из области химии, физики и биологии», — интригует ютубер Даня Крастер.

Еще одно новшество программы — анимационные ролики, также рассказывающие о культурных и технологических достижениях человечества.

Не пропустите новый формат «Галилео» — с 22 марта (с понедельника по четверг) в 14:00 на канале СТС.

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