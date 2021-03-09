Сибирская неделя на «Модном приговоре»: Надежда Ангарская, «бабушкины» наряды и жена миллионера

Рассказываем о выпусках, которые выйдут в эфире Первого канала с 9 по 12 марта.

Избавьте ее от «бабушкиных» нарядов

«Модный приговор» начинает сибирскую неделю. В кресле защиты на месте Надежды Бабкиной — сибирячка Надежда Ангарская. А вот решать проблемы во вторник будут три красотки. Подруги Ольги Князевой чего уже только не делали, чтобы изменить ее жизнь к лучшему. Алеся заставляла Ольгу заниматься фитнесом и ходить в салоны красоты, Вика заботилась о ментальном здоровье.

Они все перепробовали, но желаемого результата так и не получили. Девушки обратились в Модный суд, чтобы избавить Ольгу от «бабушкиных нарядов». Сама Ольга признается, что потеряла интерес к жизни, ведь ее самая главная мечта о замужестве привела к разбитому сердцу и психиатрической клинике.

Шесть лет назад среди Олиных поклонников были как миллионеры, так и миллиардеры, она работала тренером морских млекопитающих и тренером по экстремальным видам спорта, в 1998 году победила на городском конкурсе чтецов. Но потом все пошло не так. Помогут ли судьи Оле вновь поверить в себя?

«Превратилась в стокилограммовую мамку и для своего ребенка!»

Среда. «Когда-то она была прекрасной девой, а сейчас превратилась в стокилограммовую мамку и для своего ребенка, и для мужа», — жалуется Лиза, глядя на свою сестру. Брак героини трещит по швам, причем Лиза уверена – это вина Насти. «Какого мужика привлечет корова в затасканной футболке и растянутых трениках?»

Героине претензии сестры непонятны, ведь она все сделала правильно: сезон охоты на мужчин закончился с выходом из ЗАГСа, а в браке любят не за красоту, а за душу. Настя уверена, быть красивой – удел ее сестры, в тени которой она выросла. Комплексы и соперничество с Лизой за внимание мужчин и даже собственной матери привели Настю к работе с психологом. «Лиза всегда была королевой всего, а я – просто страшненькая младшая сестра».

Ведущие были поражены жесткой критике со стороны Лизы, а Надежда Ангарская предложила сестрам навсегда зарыть топор войны. Героиня была настолько впечатлена преображением, что даже осмелилась и себя назвать королевой.

Назло маме покрасилась в рыжий

Четверг. Между матерью и дочерью полное непонимание во всем. Лера — дерзкая бунтарка, которая не считается ни с чьим мнением. Назло маме отстригла длинные волосы и покрасилась в рыжий. Своей семьей считает собак. В

едет себя неуважительно по отношению к взрослым, ведь это так прикольно — изводить мать и жить, как хочется. Ольга уверена, что во всем разбирается лучше, поэтому контролирует дочь и советует, как жить и что носить.

«После многолетнего брака с миллионером она перестала верить в себя»

Пятница. Диана бьет тревогу: ее подруга Маша из модного нью-йоркского декоратора превратилась в типичную домохозяйку. Мария когда-то была примером для подражания, ведь она сумела воплотить в жизнь сказку про Золушку.

Однако после многолетнего брака с миллионером она перестала верить в себя, а сейчас в глубокой депрессии. Она полностью отстала от моды и потерялась в жизни. Смогут ли стилисты вернуть бывшей светской львице былой блеск?

Смотрите также: