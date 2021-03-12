«Пожилая Лобода», незрелый Крид и другие скандальные высказывания нового сезона «Голос. Дети»

То, что происходит на проекте и за его пределами, порой напоминает разборки на политическом ток-шоу.

Все мы привыкли видеть бессменного ведущего всех версий «Голоса» Дмитрия Нагиева стильным душкой, но в восьмом сезоне детского «Голоса» шоумена прямо прорвало: от него достается и Светлане Лободе, и Егору Криду. И этим запоминающиеся моменты шоу, в котором кипят совсем не детские страсти, не ограничиваются.

«Пожилая Лобода»

Восьмилетняя Алиса Щербань ярко спела классический рок-н-ролльный хит «Тутти-фрутти», но никто к ней не повернулся, и, конечно, девочка разрыдалась. Нагиев в комнате ожидания решил успокоить ребенка: «Плакать тут вообще нечего! Ты видела, чтобы во время другого выступления зал плясал? Чтобы пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях? Ни у кого этого не было, только у тебя!»

Незрелый Крид

Чуть позже ведущий «Голоса» дал развернутое интервью, в котором высказался об уместности появления Егора Крида в красном кресле вокального тренера проекта.

— Считаю, что он еще ничего не сделал в жизни, чтобы так называться, — по сути повторил Нагиев слова Максима Фадеева. — В свои 26 лет ему самому еще есть чему поучиться. Слово «наставник» для детей все-таки важное, этот человек может определить дальнейшую судьбу. Мне кажется, Егор должен доказать дальнейшей жизнью, а не несколькими годами на эстраде, что имеет право так называться.

Симпатичная блондинка с маникюром

Досталось Криду и от… Ивана Урганта! Казалось бы, в «Вечерний Ургант» пригласили Полину Гагарину, но речь все равно зашла о молодом рэпере.

«Как ты здорово работаешь в «Голос. Дети»!» — заявил ведущий.

«Ваня, ты что-то перепутал, я не на «Голос. Дети», — ответила Полина.

«А там кто?» — удивился Ургант.

«Светлана Лобода», — объяснила певица.

«Нет, Лободу я знаю! — как будто всерьез продолжил Иван. — А вот с короткой стрижкой такая блондинка симпатичная, такой маникюр у нее…»

«Это Егор Крид!» — воскликнула Гагарина.

«А я еще думаю: чего это Полинка так хорошо выглядит?» — развел руками Ургант.

Жесткий Баста

Уловив общее настроение восьмого сезона проекта, Василий Вакуленко (он же Баста) тоже решил не оставаться в стороне и стал активно «делать шоу». После выступления восьмилетнего Андрея Аверина из Питера среди наставников развернулась натуральная битва за талантливого парня. Егор Крид вышел на сцену, чтобы увлечь Андрея к себе в команду, но Баста не уступал.

Сначала оценил попытки Крида юморить поговоркой «Вот и шутки от Егорки, где песочница и горки», а затем на реплики Светланы Лободы заметил: «Женщина заволновалась просто». «С каких это пор я стала женщиной? — возмутилась Светлана. — Дорога вниз имеет мало остановок, Василий!» И подчеркнула, что у Аверина такой «большой вокал», что у нее даже «выскакивает сердце».

Баста и тут не смог смолчать: «Не может у вас выскакивать сердце, у вас его нет!» Мальчик в итоге сдался под напором Лободы. Неудивительно, что в сети комментарии под видеороликом выступления Аверина были в основном такие: «Тот случай, когда ребенок выглядит на порядок интеллигентнее и культурнее, чем наставники».