«С красивыми ногами»: Порошина в твидовом пальто и лодочках на шпильке пришла к Малахову

Актриса впервые за долгое время появилась на публике. Она восхитила ведущего своей красотой.

Мария Порошина не часто появляется на публике. Это не удивительно, так как она не только актриса, но и мама пятерых детей. В свои 47 лет артистка воспитывает Серафиму, Аграфену, Глафиру и маленького Андрея, которому всего два года. А помогает ей 25-летняя дочка Полина от Гоши Куценко — самая старшая ее наследница. Несмотря на свою загруженность, актриса пришла на съемки передачи «Привет, Андрей!», где ведущий Андрей Малахов поздравлял женщин с грядущим 8 Марта.

В студии Мария появилась в коротком платье по фигуре и твидовом пальто с принтом «гусиная лапка». Приталенный наряд с поясом подчеркнул ее фигуру, а туфли-лодочки на шпильке придали еще больше женственности образу.

«Главное, что я выяснил, что сын Андрюша родился 11 января — этой мой день рождения», — заявил Малахов. «Да, а еще Константина Хабенского. Хорошие мужчины! Мне очень нравится», — ответила актриса.

Ведущий также похвалил гостью за то, что она прекрасно выглядит и отлично танцует. Он поинтересовался, почему такие интересные имена своим детям выбрала звезда.

«Имена старорусские. Мы выбирали их по святцам. Серафиму мы тоже так назвали. Имен было очень много, толстенная книжка была. Я сказала Илье, что он со мной не согласится и предложила ему выбрать имя. Он сказал Серафима. И я ответила, что из всех имен выбрала Серафиму», — поделилась Порошина.

Также Малахов восхитился ее внешность и потребовал секрет молодости. «Вы потрясающе выглядите! У вас пятеро детей! Тут с одним не знаешь, как разобраться», — отметил он. «Я просто хорошо накрасилась», — пошутила актриса. «Есть женские хитрости», — не стала скрывать она. «Я спокойна в плане одежды и макияжа. Если надо выйти, я конечно соберусь и мне будет приятно выглядеть хотя бы прилично. Главное — внутренняя душевная радость и любовь к детям», — пояснила женщина.

Однако телеведущего и гостей больше поразили блюда, которые она готовит к 8 Марта. Это оказался не борщ.

«Куриный салат с ананасом и орехами, китайская кухня из трех видов мяса. Фунчоза, жарены орехи. Но когда мы на дете, то мы очень печалимся. Это вес съедают дети и гости», — разоткровенничалась артистка.

В студии вспомнили, что ее отец Михаил был часть знаменитого ансамбля «Бережка». Он пел и играл на баяне. А Порошина в свое время в нем танцевала. Она продемонстрировала в студии танец, который смогла вспомнить.

«Впервые у нас в студии знаменитый ход „Березки“ с красивыми ногами Марии Порошиной», — сказал Малахов.

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