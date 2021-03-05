«Ваш голос — это текила с медом!»: дочь экс-музыканта ВИА «Земляне» покорила Николая Баскова

7 марта на канале «Россия 1» выйдет новый выпуск грандиозного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», в котором певцов оценивает сразу сотня членов жюри. Эта серия будет интересна тем, что среди участников проекта появится дочь одного из музыкантов ВИА «Земляне» Вячеслава Махренского — Дария Гроссман. Девушка решила пойти по стопам знаменитого отца и связать свою жизнь с музыкой.

И первый поклонник у нее уже есть! Своим выступлением на шоу 19-летняя Дария покорила ведущего телепроекта Николая Баскова.

«Ваш голос — это текила с медом! Отправьте мне голосовое сообщение!» – обратился к молодой вокалистке «Золотой голос России».

Среди других любопытных участников нового выпуска были замечены семейный дуэт из Москвы, артистка-народница из Пензы и даже исполнитель с Кубы. И в сотне членов жюри тоже имеется пополнение — на трибуну, возглавляемую Сергеем Лазаревым, пришел популярный певец Jony.

Напомним, что в данном проекте вокалисты борются за солидный денежный приз, запись собственного сингла и ротацию на «Новом Радио».

Не пропустите новые выпуски шоу «Ну-ка, все вместе!» — каждое воскресенье, в 17:45 на канале «Россия 1».

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