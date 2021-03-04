Лорак на кухне, а Бузова — с музыкантами: зрители устроили необычные сюрпризы звездам

В честь 8 Марта девушки получат не только подарки, но и массу положительных эмоций.

Каждый год весна начинается с Международного женского дня. В этот день мамы, жены, дочки, бабушки, внучки получают подарки, цветы и внимание со стороны мужчин. Не стоит забывать, что в отечественном шоу-бизнесе тоже много представительниц прекрасного пола, которые 8 Марта обычно работают. Они выступают на публике, даря неповторимые эмоции поклонникам. Но в этом году канал «Муз-ТВ» запустил спецпроект. Зрители телеканала лично поздравят восемь звездных представительниц шоу-бизнеса.

Отметим, что удивить див очень сложно, но поклонники были очень креативными и придумали, какие сюрпризы приготовить для каждой девушки. Они боролись за право поздравить свою любимую звезду. Ольга Бузова оказалась в числе тех, кому устроили сюрприз. Артистка насладилась живым выступлением музыкантов.

«У меня масса эмоций! Я не помню на что я первое обратила внимание — на надпись или музыкантов, но это было безумно красиво и приятно! Мне очень радостно, что зрители приготовили такой сюрприз для меня. Но если честно, я переживала, что музыканты могут замерзнуть», — поделилась она.

А вот Карина Кросс оказалась в неловкой ситуации. Девушка познакомилась с эффектными танцовщиками. Другим звездам предложили научиться чему-то новому. Ани Лорак провела день на кухне, где прикоснулась к молекулярной кухне. А певице Ханне пришлось разобраться в парфюмерии.

Кто еще попал в число тех, кто получил подарки и сюрпризы в честь 8 Марта, можно будет узнать на канале «Муз-ТВ» в день праздника и подглядеть варианты, как креативно поздравить своих женщин. Также весь день зрители смогут наслаждаться лучшими выступлениями звезд: «Золотая дюжина», «Золотой граммофон», «Дискотека Золотые хиты».

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