Хореограф «Танцев со звездами» рассказала о большом стрессе для участников проекта

По словам Ирины Кашубы, ей пришлось проявить навыки психолога во время работы с танцующими артистами.

Когда включаешь в телевизоре шоу «Танцы со звездами», все выглядит красиво, ярко и отрепетировано. Улыбки, шутки, правильно поставленный свет, шикарные наряды, зажигательные движения — кажется, что артисты сияют в этой передаче. Однако вместо положительных эмоций они зачастую испытывают стресс. Об этом рассказал человек, который хорошо знает закулисную жизнь телепроекта — хореограф Ирина Кашуба.

По словам женщины, ей не только приходится ставить номера, но и работать психологом для участников шоу.

«Для каждого звездного артиста это большой стресс, участвовать в таком конкурсе. У каждого есть уже своя планка, которую они не имеют право опустить, у каждого есть свой статус, и каждый должен достойно выглядеть. Для всех это выход из зоны комфорта», — рассказала она порталу News.ru.

При этом Кашуба отмечает, что звезды вместо того, чтобы вымещать друг на друге стресс, начинают поддерживать коллег и соперников. К ее восхищению, в 12-м сезоне, который был показан в феврале, на площадке проекта образовалась настоящая семья.

Смотрите также: