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Жанна Бадоева
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Брошенная жена актера Сергея Волобуева разоблачила его беременную любовницу

Артист ушел из семьи ради модели Елизаветы Сорочинской.

Брошенная жена актера Сергея Волобуева разоблачила его беременную любовницу
Сергей Волобуев. Фото: кадр из шоу "На самом деле"

Сергей Волобуев снялся в десятках кинокартин. Но недавно в его личной жизни развернулась настоящая драма. В начале этого года артист ушел из семьи. Он оставил жену Елену и взрослую дочку Ксению ради новой пассии — модели Елизаветы Сорочинской. Девушка закрутила с ним роман и заявила, что ждет ребенка от возрастного актера. При этом она не смогла доказать, что действительно беременна.

После такого унижения жена Волобуева получила уведомление, что возлюбленный подал на развод. Она пришла в бешенство и не намерена больше терпеть таких поступков от неверного мужчины. Однако ей стали писать подписчики, что избранница Сергея выдает себя за другого человека. Многие узнали в девушке модель альбиноса Алису Лисс, которая участвовала в шоу «Холостяк» и боролась за сердце Егора Крида.

Елена решилась снова встретиться с любовницей мужа и разоблачить ее.

Сергей и Елена готовятся к разводу. Фото: кадр из передачи «На самом деле»

«Мне пишут, что ее зовут Алиса Лисс. Она участвовала в скандальном шоу, где боролась за вторую половинку», — отметила героиня. «Я думаю, что она скрывала это от супруга. Возможно, что беременность вымышлено, как и имя. Пишут, что она часто бывает в компании других мужчин. Достаточно эпатажная личность», — поделилась Елена.

Женщина возмущена тем, что Волобуев стал мало общаться с дочкой из-за своей любовницы. Также в кадре было показано, как Елизавета прошла процедуру УЗИ. Она дала согласие даже на процедуру по установлению отцовства, но она не состоялась, так как у девушки была температура.

Когда любовница артиста пришла в студию, то многие заметили, что она покрасила брови и ресницы, а также коротко подстриглась. Девушка заверила, что жена Сергея выдрала ей локоны, поэтому ей пришлось пойти на такие перемены.

«Уже один раз у нас была стычка с Еленой. После прошлой программы мы с Сережей возвращались из магазина и во дворе нас ждал неприятный сюрприз. Эта женщина в очередной раз угрожала моему здоровью психическому и моральному. Произошла очередная драка. Она заявила, что не даст мне родить ребенка, жить», — заявила Елизавета.

Елизавета Сорочинская оказалась слишком похожа на Алису Лисс. Фото: кадр из передачи «На самом деле»

Эксперты не смогли проверить, говорит ли она правду. При этом они усомнились, что Елена нападала на любовницу. Профайлер Сабина Пантус нашла некоторое сходство между Сорочинской и Алисой Лисс. Более того, она привела доказательства того, что это один человек. Также на кадрах из больницы женщина разглядела татуировку на теле любовницы актера, такую же как у Алисы. Однако девушка заверила, что это совпадение.

Еще больше удивило всех в студии, что в больнице, где Елизавета делала УЗИ, получили бумагу, где утверждается, что там будут проходить съемки фильма про беременность с участием Волобуева. Актер был удивлен, так как не участвует в таком проекте. Это навело всех на мысль, что девушка артиста обманывает. Ведущий Тимур Еремеев заверил, что эта история еще не закончена.

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Алиса Лиссзвездные семьироссийские актёрыСергей ВолобуевТок-шоу "На самом деле"