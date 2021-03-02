Брошенная жена актера Сергея Волобуева разоблачила его беременную любовницу

Сергей Волобуев снялся в десятках кинокартин. Но недавно в его личной жизни развернулась настоящая драма. В начале этого года артист ушел из семьи. Он оставил жену Елену и взрослую дочку Ксению ради новой пассии — модели Елизаветы Сорочинской. Девушка закрутила с ним роман и заявила, что ждет ребенка от возрастного актера. При этом она не смогла доказать, что действительно беременна.

После такого унижения жена Волобуева получила уведомление, что возлюбленный подал на развод. Она пришла в бешенство и не намерена больше терпеть таких поступков от неверного мужчины. Однако ей стали писать подписчики, что избранница Сергея выдает себя за другого человека. Многие узнали в девушке модель альбиноса Алису Лисс, которая участвовала в шоу «Холостяк» и боролась за сердце Егора Крида.

Елена решилась снова встретиться с любовницей мужа и разоблачить ее.

«Мне пишут, что ее зовут Алиса Лисс. Она участвовала в скандальном шоу, где боролась за вторую половинку», — отметила героиня. «Я думаю, что она скрывала это от супруга. Возможно, что беременность вымышлено, как и имя. Пишут, что она часто бывает в компании других мужчин. Достаточно эпатажная личность», — поделилась Елена.

Женщина возмущена тем, что Волобуев стал мало общаться с дочкой из-за своей любовницы. Также в кадре было показано, как Елизавета прошла процедуру УЗИ. Она дала согласие даже на процедуру по установлению отцовства, но она не состоялась, так как у девушки была температура.

Когда любовница артиста пришла в студию, то многие заметили, что она покрасила брови и ресницы, а также коротко подстриглась. Девушка заверила, что жена Сергея выдрала ей локоны, поэтому ей пришлось пойти на такие перемены.

«Уже один раз у нас была стычка с Еленой. После прошлой программы мы с Сережей возвращались из магазина и во дворе нас ждал неприятный сюрприз. Эта женщина в очередной раз угрожала моему здоровью психическому и моральному. Произошла очередная драка. Она заявила, что не даст мне родить ребенка, жить», — заявила Елизавета.

Эксперты не смогли проверить, говорит ли она правду. При этом они усомнились, что Елена нападала на любовницу. Профайлер Сабина Пантус нашла некоторое сходство между Сорочинской и Алисой Лисс. Более того, она привела доказательства того, что это один человек. Также на кадрах из больницы женщина разглядела татуировку на теле любовницы актера, такую же как у Алисы. Однако девушка заверила, что это совпадение.

Еще больше удивило всех в студии, что в больнице, где Елизавета делала УЗИ, получили бумагу, где утверждается, что там будут проходить съемки фильма про беременность с участием Волобуева. Актер был удивлен, так как не участвует в таком проекте. Это навело всех на мысль, что девушка артиста обманывает. Ведущий Тимур Еремеев заверил, что эта история еще не закончена.

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