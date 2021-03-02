«Она останется старой девой, если не распрощается с колготками-кошечками!»: новые герои «Модного приговора»

«Она обожает одежду из секонд-хенда»

Понедельничный выпуск «Модного приговора» посвящен прошедшему дню рождения бессменной ведущей программы, эксперта моды Эвелины Хромченко.

Героиней же программы стала Анастасия Оногда, которая мечтает стать дизайнером одежды. Ведущие должны были вынести вердикт: есть ли у Анастасии шанс добиться успеха в сфере моды. Ее подруга была категорична: «Мне стыдно выходить с ней в люди! Ее не пускают в рестораны, прохожие тычут в нее пальцами, а ухажеры сбегают со свиданий!»

Подругу смущает пристрастие Анастасии к одежде из секонд-хенда, эпатажным образам и необычным самодельным костюмам. Сама героиня призналась, что именно яркие образы помогли ей избавиться от всех комплексов и полюбить себя, ведь с самого детства и по сей день ей приходится бороться с жесткой критикой окружающих.

«Хейтеры — мой двигатель прогресса. Я создам свой бренд и буду дарить позитив!» Ведущие отметили талант Анастасии, ее нестандартное представление о стиле. В финале программы героиня гордо заявила: «Теперь я уверена, что точно стану дизайнером», — а также пообещала начать профессиональное обучение.

«Ты два года носишь одно и то же платье»

Вторник. Ксения уверена, что мужчина должен уметь делать все: лампочку поменять, трубы прочистить, машину водить, деньги зарабатывать, но, увы, ее муж Эбрима живет по другим законам. Пока Ксения работает его личным водителем, ходит на работу, меняет смесители и закупает продукты, муж стучит в бубен в ночных клубах и снимает с плеч ноги назойливых поклонниц.

Эбрима говорит, что настоящая женщина должна носить много украшений, красивые платья, иметь яркий макияж и идеальную прическу. Именно так выглядит его мама. А его жена выглядит, как бабушка. «У нас в Африке есть традиция: после работы мужчины сидят под манговым деревом и обсуждают дела и своих женщин. Если бы мы жили в Африке, мне было бы за тебя стыдно. Ты два года носишь одно и то же платье, отказываешься худеть и приводить себя в порядок. Это ужасно!».

Ксения на все нападки мужа реагирует с юмором, но глубоко внутри у нее поселилась обида. Она утверждает, что совершенно не ревнует мужа, но это не так. «После родов я набрала 30 кило. Мне сложно жить с этим весом, я пытаюсь с ним бороться, но это очень тяжело, когда в доме «ты и баба, и мужик».

«Она устала быть мужиком в семье»

Среда. Татьяна и Евгений вместе уже почти десять лет, за это время роли в семье распределились удивительным образом – мужчина зарабатывает только летом, зарплату получает только зимой, а все оставшееся время семейный бюджет держится на Татьяне. Татьяна устала быть мужиком в семье. Помимо распределения обязанностей на мужские и женские, у пары есть претензии к одежде друг друга.

Евгений уверен, его супруге не хватает раскрепощенности и сексуальности: «Будем честны, самое сексуальная ее одежда родом из девяностых — мини-юбка и высокие ботфорты. А мне этого мало, я хочу, чтобы она в жизни выглядела ярче, чтобы мужики облизывались».

Татьяна с обвинениями несогласна: «Зато я, в отличие от тебя, ношу свои вещи, а то, что не подходит – отдаю или утилизирую. Вы бы видели его шкаф! У Жени есть одежда от 46-го до 52-го размера. А надеть все равно нечего! Ходит, как оболтус, в бесформенных штанах». Татьяна умоляет, чтобы стилисты «Модного приговора» научили мужа выбирать брюки по фигуре, подчеркивать «пятую точку» и вытягивать ноги. Стилисты «Модного» переодели и Татьяну, и ее мужа.

«Она останется старой девой, если не распрощается со своими колготками-кошечками!»

Четверг. «Она останется старой девой, если не распрощается со своими колготками-кошечками!» — бьет тревогу подруга Ольга. Долгое время Алена не могла носить то, что хочется. «Я понимаю, что она пытается восполнить упущенное, но от нее шарахаются все мужики», — говорит Ольга.

«Я всю жизнь была вынуждена скрывать свое тело за балахонами, а сейчас хочу быть второй Жанной Агузаровой!» — протестует Алена. Она страдает редким заболеванием витилиго. С детства Алене приходилось прятать пигментацию кожи, чтобы не обзывались сверстники. По ее словам, сейчас она — одно сплошное белое пятно, чему рада.

«Я наконец-то выбралась из тени и теперь могу себе позволить любые наряды!» — заявляет Алена. Надежда Бабкина порекомендовала героине выписывать на листе положительные установки и каждый день перечитывать их, чтобы притянуть в жизнь желаемое. В финале программы Алена расплакалась, так как была абсолютно поражена преображением. «Я пока не верю, что отражение в зеркале мое, но я точно знаю, что сегодня же отправлю колготки-кошечки и все платья в пайетках на помойку», — заявила Алена.

«Он считает себя мужчиной мечты»

Пятница. Денис Лихачев всегда ищет в своих избранницах изъяны, а, отыскав, понимает, что теперь ему надо искать новую женщину. Он считает себя мужчиной мечты, альфа-самцом, поэтому ходит в пиджаке на голое тело и любит обнажить волосатый торс.

Денису кажется, что именно этим он привлекает женщин. Его подруга Анна задумала переодеть Дениса, надеясь, что если он откажется от своего провокационного образа, то и его отношение к женщинам и к любви изменится. Она верит, что мужчина с тремя высшими образованиями всерьез не может заниматься такой «ерундой».

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