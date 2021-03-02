Тайны нового «Холостяка»: украинский ведущий, звезда «Солдаток» и множество моделей

14 марта на ТНТ стартует новый сезон шоу «Холостяк». На этот раз 25 девушек будут бороться за сердце Тимати. Проект снимали в декабре в Объединенных Арабских Эмиратах. Действующим лицам ни в коем случае нельзя разглашать детали шоу, иначе их ждут большие штрафы по договору.

Когда организаторы проекта только объявили о кастинге, то им поступило 30 тысяч заявок от красоток со всех уголков нашей страны. И эта цифра рекордная, подчеркнули на ТНТ.

Уже известны имена некоторых участниц. Например, модель Маша Вебер, которая продает купальники и уж очень похожа на бывшую девушку Тимати Анастасию Решетову. Посудите сами.

Или телеведущая Дарья Погодаева, которая три года назад снималась в клипе Тимати. Ходят слухи, что именно ей достались первые цветы от холостяка. Якобы Тимати лично пригласил ее на новый сезон и подарил букет.

Также в проекте будет участвовать звезда шоу «Солдатки» Дарья Разумовская. Напомним, в предыдущем проекте девушка покорила сердце старшины и он сделал ей предложение. Видимо, история ничем не закончилась.

А вот видео с кастинга шоу «Холостяк». В новом сезоне нас ожидает много моделей, как Тимати, собственно, и любит.

Вообще, этот сезон полон сюрпризов. Если раньше участницы шоу узнавали имя потенциального жениха только на съемках и должны были хранить эту тайну до выхода сезона, то сейчас имя холостяка назвали сразу – Тимати. И не зря – рейтинги шоу тут же взлетели.

Кроме того, сменился ведущий проекта. На этот раз мы не увидим Петра Фадеева, вместо него предстанет участник украинского «Холостяка» Никита Добрынин. Молодой человек участвовал в украинской версии шоу в качестве жениха в 2019 году. В финале он выбрал красавицу Дарью Квиткову, на которой вскоре и женился. Свадьба состоялась 12 августа 2020 года.

Что ж, дождемся «Холостяка» и увидим, кого же выберет Тимати в финале. Хотя, по слухам, рэпер так и не сделал свой окончательный выбор в конце шоу…

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