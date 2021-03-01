«Это гениально!»: Галкин остался в восторге от образа Ротару на шоу «Точь-в-точь»

В третьем выпуске шоу «Точь-в-точь» новым членом жюри стала Елена Ваенга. Именно для нее практически все образы участников стали настоящим открытием. Артистка не смогла узнать Александра Панайотова, который вышел на сцену в образе Софии Ротару с песней «Хуторянка». Номер понравился всем членам жюри, а Галкин, который сам довольно удачно изображает Ротару, остался в восторге от номера Панайотова.

«Это гениально! Ты удивляешь каждый раз и ставишь перед собой сложные задачи. Я считаю, что у нас должен быть коэффициент, как в фигурном катании. Здесь был сложный коэффициент, и ты справился. Пять баллов», — сказал Галкин.

Напомним, после пятилетнего перерыва шоу «Точь-в-точь» вновь в эфире Первого канала.

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