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«Больше так не делай»: Аверин раскритиковал Фомина в образе Лещенко

В третьем выпуске шоу «Точь-в-точь» прозвучала песня народного артиста «Прощай».

«Больше так не делай»: Аверин раскритиковал Фомина в образе Лещенко
Митя Фомин. Фото: instagram.com/mf_agent

В третьем выпуске шоу «Точь-в-точь» к судейской бригаде, которая состоит из Максима Галкина, Максима Аверина и Леонида Ярмольника, примкнула Елена Ваенга. Она-то больше всего и удивилась, когда на сцене появился Митя Фомин в образе Льва Лещенко с песней «Прощай». За перевоплощение артистка поставила экс-участнику группы Hi-Fi пять баллов. Но его номер понравился не всем.

Митя Фомин
Митя Фомин в образе Льва Лещенко. Скриншот: youtube.com/Шоу на Первом

«Та пошлость, которую ты сегодня показал, просто уничтожила все. Больше так не делай. Я могу понять — недолет, перелет, бывает. Но это было хуже, чем пародия. И я ставлю тебе два», — сказал Аверин.

Напомним, после пятилетнего перерыва «Точь-в-точь» вновь в эфире Первого канала по воскресеньям.

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«Точь-в-точь»Лев ЛещенкоМаксим АверинМаксим ГалкинМитя Фомин