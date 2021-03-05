Самые запоминающиеся декольте звезд шоу «Голос»

Иногда вокальные программы можно смотреть без звука. И вот почему.

Первый выпуск восьмого сезона проекта «Голос. Дети» ознаменовался скандалом. Фурор произвела наставница Светлана Лобода, появившись в брючном костюме с экстремальным вырезом. Родители (преимущественно мамы) взбунтовались: «Детский проект со стриптиз-клубом перепутала?!»

Самое интересное, что исправить ситуацию в ближайшее время не получится — в шоу записано сразу несколько выпусков слепых прослушиваний, где Светлана именно в таком волнующем костюме.

«Телепрограмма» не осуждает, а, наоборот, слегка разжигает зрительский интерес и представляет наглядные случаи, когда смелость берет и города, и эфир, и внимание мужской аудитории

После увеличения груди и развода Пелагея явила зрителю вздымающийся бюст в самой-самой взрослой версии шоу — «Голос. 60+». А ведь не все пенсионеры были готовы к такому развитию событий!

Видимо, на Украине знаменитости в принципе живут свободнее. Ведь три года назад в «Голосе» блеснула своим декольте землячка Лободы — певица Ани Лорак. Правда, то была взрослая версия шоу. И костюм Ани-наставницы — как раз для взрослых.

Певице Кристине Агилере тоже есть что показать. И шестикратная обладательница «Грэмми» не стесняется откровенных нарядов в американской версии «Голоса». Звезде уже 40, а кто даст?

Глядя на облик певицы Дельты Гудрем в австралийской версии «Голоса», ну очень хочется назвать тот самый шокирующий наряд Светланы Лободы плагиатом.

Но не будем: ведь это всего лишь наряд с кливиджем. Да-да, глубокий вырез правильно называть именно так, а не декольте (последний термин подразумевает обнаженные плечи).

Солистка группы No Doubt Гвен Стефани никогда не чуралась эпатажных образов. И как только удалось заменить в кресле наставницы Кристину Агилеру, тут же пришла в эфир американского «Голоса» вот в таком волнующем виде.

«Голос», по пятницам в 21.30