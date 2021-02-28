«Самый крутой сезон»: Тимати заявил, что зрителю понравится новый «Холостяк»

Музыкант и бизнесмен Тимати признался, что лично отвечает за качество контента предстоящего сезона проекта «Холостяк».

По словам артиста, в восьмой раз история о завидном холостяке будет рассказана самым лучшим образом.

«Я думаю, что это будет самый крутой сезон, без ложной скромности. Я примерно понимаю, что это должно быть именно так и предприму все усилия, чтобы зрителям было интересно это смотреть», — отметил Тимур Юнусов.

Также продюсеры шоу внесли некоторые изменения в новый сезон. Так, вместо прежнего ведущего проекта — Петра Фадеева — появится телеведущий Никита Добрынин.

«В этом проекте я знаю все до мелочей, знаю, как поступить лучше, что подсказать холостяку, направить его в каких-то моментах, как его поддержать – что крайне важно! Холостяку очень нужна поддержка на проекте», — рассказал о своей роли в проекте Добрынин.

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