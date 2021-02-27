61-летняя Кадышева в пышном платье ультрамаринового цвета появилась в передаче у Малахова

Андрей Малахов уже несколько лет ведет передачу «Привет, Андрей!», в которой обсуждает творчество известных людей за круглым столом. В очередном выпуске телеведущий решил вспомнить знаменитых советских артистов, которые исполняли русские народные песни. А открыла вечер Надежда Кадышева, которая редко появляется на телепередачах. Певице уже исполнился 61 год, но она может похвастаться моложавым видом.

Артистка исполнила свой хит «Ворожи, не ворожи». Она предстала на публике в пышном платье с пайетками и прозрачными рукавами из шифона. Белокурые волосы певица завила и уложила в пышный пучок. Вместе со своим коллективом она танцевала и пела, вызвав восторг у других гостей, среди которых был Евгений Петросян, исполнивший частушки, а также Николай Добрынин и Татьяна Петрова. Они поделились своим впечатлением от русско-народного пения.

Поклонники восхитились Кадышевой, которая не только подчеркнула талию, но и поразила своей красотой. Певица, по мнению многих фанатов, совсем не изменилась за последние годы.

Позже присоединился к съемкам Прохор Шаляпин. Многие критикуют артиста, так как он оказывается в центре внимания благодаря бурной личной жизни. На этот раз певец спел для публики исполнил композицию «Лебедушка». Его заводное пение заставило пустить в пляс Петросяна, Малахова и других звезд.

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