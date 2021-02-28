Банан, Ананас или Розовая Пантера: кто может покинуть «Маску» на этой неделе

В воскресенье, 28 февраля, на телеканале НТВ в эфир выйдет шоу «Маска». Кто покинет проект на этот раз – большая тайна.
Читатели Teleprogramma.pro поделились своим мнением на этот счет. Голосование показало, что большинство уверены – основной кандидат на вылет — Банан. За него отдали свои голоса 28 процентов респондентов.
На второй строчке — Ананас. За эту маску проголосовали 20% опрошенных.
Еще 14% получила Розовая Пантера. Такова тройка потенциальных кандидатов на вылет. Кто скрывается внутри масок — остается только гадать. Это мы узнаем ближе к полуночи, в последний день зимы.
Что касается остальных масок, то Заяц получил 14% голосов, а Единорог – 9%. Солнце, Змея и Крокодил разделили между собой по 5% голосов, а Неваляшка – 3%.
Иммунитет остался у Ламы, Белого Орла, Носорога и Пингвина В их дальнейшем участии в шоу никто не сомневается.
А недавно проект покинула Черная Пантера. Под маской скрывалась олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, разгадать ее имя члены жюри не смогли.
Участница отметила, что находиться внутри костюма, а тем более петь, совсем не просто. Многие маски очень душные внутри.
«Нет, я ни капли не расстроилась, что ушла. Во-первых, надо сказать, что я уже в этом проекте победила. Почему? Потому что меня не отгадали. Так что это моя победа и победа всех тех, кто создавал мой образ, кто выбирал песни, которые я пела», — поделилась Хоркина.
А вы как думаете, кто покинет проект в следующем выпуске?
«Маска» на НТВ в воскресенье, 28 февраля в 20:10.