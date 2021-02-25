Варнава, Лазарев и Niletto проверят свою «Музыкальную интуицию»

Знаменитые артисты будут бороться против участников шоу, пытаясь заработать как можно больше денег.

Новое шоу «Музыкальная интуиция» стартует на ТНТ с 27 февраля. Каждую субботу в эфир будет выходить новый выпуск программы, ведущим которой станет Азамат Мусагалиев.

Известный кавээнщик проверит музыкальную интуицию звездных гостей и поможет им заработать как можно больше денег.

Первый сезон шоу будет идти с февраля по май. И за это время в гостях у знаменитого красавчика побывают: Иван Дорн, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Алексей Чумаков, Баста, Егор Крид, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, МОТ, Ани Лорак, Niletto, Сергей Жуков, Пелагея, Jony, Полина Гагарина, Елена Темникова, Тимур Родригез, Александр Ревва, Iowa, Елка, Анна Седакова, Алексей Щербаков, Нурлан Сабуров, Илья Соболев, Гарик Харламов и другие звезды.

По сценарию в студии находятся 10 участников, а звезды, разделившись на команды, пытаются определить, кто из них поет, а кто — врет.

На это отводится четыре раунда. Азамат готов дать подсказки в виде фактов из жизни участника, а еще искаженных демозаписей.

За каждого раскрытого таланта команде дается денежный приз. Сумма, собранная по итогам четырех раундов шоу, отправляется на благотворительность.

В первом выпуске капитанами звездных команд станут Иван Дорн и Сергей Лазарев, вместе с ними будут играть Денис Дорохов, Антон Шастун, Екатерина Варнава и Илья Соболев.

«Музыкальной интуиции» 27 февраля в 20:00 на телеканале ТНТ.

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