Послепраздничный «Модный приговор»: Гвердцители, Спиридонова и другие сюрпризы шоу

Рассказываем о выпусках, которые выйдут в эфир Первого канала с 24 по 26 февраля.

«Супруга потеряла женственность и погрязла в домашних делах»

В среду выпуск «Модного приговора» посвящен прошедшему празднику 23 февраля. Поздравить всех защитников Отечества в студию пришла Тамара Гвердцители с песней «Оркестр любви».

Константин Лапшин посвятил жизнь защите Родины. Все силы он отдает воинской службе, и как бы ни старался уделять семье больше времени — долг перед Отечеством для него важнее.

«За годы совместной жизни супруга потеряла женственность и погрязла в домашних делах. Верните мне мою элегантную и задорную Полину!» — попросил Константин.

Как вывести мать из депрессии

Четверг. Дочери Роза и Элина переживают — их мама решила, что ее жизнь окончена. Карина всю жизнь жила для других, а для себя — так и не научилась.

После смерти мужа она погрузилась в депрессию, и даже ролики для социальных сетей она записывает только для того, чтобы угодить младшей дочери. Жить для себя Карина не умеет.

«Волосы у нее — как у Хюррем Султан!»

Пятница. Вячеслав считает, что стиль его подруги Екатерины отталкивает от нее потенциальных женихов и привлекает только странных личностей.

По его мнению, она одевается вульгарно и вызывающе. Он переживает, что она не найдет хорошего человека, с которым можно будет построить семью.

Екатерина же просто не может позволить себе одеваться в серые и скучные вещи, она считает, что яркие цвета выделяют ее на фоне серой массы. А чем критичней жизненные обстоятельства, тем ярче ее образы. Волосы у нее — как у Хюррем Султан, а украшения — как у Надежды Бабкиной. Это ее маска, которую она не собирается снимать.

Справятся ли с Екатериной стилисты? Специальный гость выпуска – участница шоу «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова в образе Любови Успенской.

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