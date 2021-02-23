Телепрограмма: что интересного покажут по ТВ в День защитника Отечества

В праздничный день основные телеканалы страны сделали ставку на советскую классику и легкие сериалы.

В честь Дня защитника Отечества россияне получили три выходных дня. 23 Февраля в 2021 году пришелся на вторник и вместо привычного маршрута на работу можно будет выспаться, заварить ароматный чай и пощелкать каналы. Teleprogramma.pro заглянула в сетку вещания основных телеканалов страны, мы сэкономим ваше время и коротко расскажем, что посмотреть в праздничный день.

Первый канал

Есть такая профессия — родину защищать. Эта фраза стала девизом фильма «Офицеры» — яркой приключенческой драмы об истории российской армии. В День защитника Отечества на Первом канале решили отдать основное эфирное время именно этому фильму, который выдержал полувековое испытание времени и не утратил своей актуальности.

В 10:20 «Офицеры. Судьбы за кадром». Программа о том, как сложилась судьба главных героев картины. В фильме снимались Василий Лановой, Алина Покровская и Александр Воеводин. Актеры поделятся воспоминаниями о том, как проходили съемки, расскажут курьезные случаи, а также приоткроют тайны, как этот фильм отразился на их личной судьбе.

В 11:10 и 12:15 в эфир выйдут программы, посвященные памяти легендарного актера Василия Ланового. Его сердце перестало биться 28 января.

К 19:15 советуем закончить все дела и пересмотреть «Офицеров».

Завершит эфирный день праздничный концерт ко Дню защитника Отечества в 21:20.

А в 23:35 «Батальонъ».

Телеканал «Россия»

Телеканал решил пройтись по классике. Так что если есть настроение посмотреть добрые советские картины, то выбираем именно этот канал.

В 16:05 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

В 18:05 «Джентльмены удачи»

А после вечернего выпуска «Вестей» в 21:00 фильм «Стрельцов». Это история лучшего советского футболиста, игравшего за московское «Торпедо» и сборную СССР в 1950-е годы. Спортивные журналисты сравнивали игрока с Пеле и пророчили ему большое будущее, но судьба распорядилась иначе: 20-летняя девушка обвинила Стрельцова в изнасиловании. Суд, 12 лет колонии и вопреки всему, возвращение на поле. В главной роли Саша Петров.

А в 23:10 «Экипаж» с Дензелом Вашингтоном в роли опытного пилота. Ему удается спасти от крушения самолет и это только начало истории.

НТВ

На НТВ тоже решили вспомнить классику и в 10:20 покажут «Белое солнце пустыни».

А с 16:20 и до полуночи в эфире будет сериал «Лихач». Это захватывающая про заместителя начальника уголовного розыска Сочи Сергея Сотника (Никита Панфилов). За любовь к быстрой и экстремальной езде он получил прозвище Лихач. Упрямый, справедливый и уверенный в себе Сотников за годы работы сумел установить контроль над преступностью.

Он давно мог возглавить уголовный розыск и даже стать начальником полиции, но работа в кабинете — не для него. В городе происходят и убийства, и грабежи, и разбойные нападения, но ни одно преступление не остается без внимания Лихача. Сочи может спать спокойно — у этого города есть свой Герой.

СТС

23 Февраля – мужской праздник. Поэтому и день телеканал откроет картиной «О чем говорят мужчины». Она стартует в 09:40 утра.

Если есть желание весь день ни о чем не думать и наслаждаться хорошими фильмами, то вам на этот канал.

В 15:10 «Марсианин». История астронавта Марка Уотни (Мэт Деймон). После сильнейшей бури на Марсе коллеги посчитали его погибшим и покинули Красную планету. Но Уотни выжил и оказался совсем один. Марк не пал духом и проявил всю свою изобретательность, чтобы выдумать способ сообщить на Землю о своем положении.

В 18:05 «Аквамен» Картина расскажет запутанную историю Артура Карри. Он родился от союза смотрителя маяка Тома Карри и Атланны, королевы Атлантиды, сбежавшей из подводного царства. Обстоятельства вынудили Атланту вернуться в морскую пучину, а чтобы сын был в безопасности, следить за ним остался Вулко, правая рука королевы. Уже ребенком Артур демонстрировал невероятную силу и скорость, умел дышать под водой, разговаривать с рыбами и драться с помощью трезубца, оставленного матерью. И вот однажды настало время Артуру стать правителем семи морей — Акваменом.

В 21:00 «Шазам!» После встречи с 3000-летним волшебником Шазамом у 14-летнего Билли появляется способность превращаться во взрослого могучего супергероя при помощи одного волшебного слова.

ТНТ

Утро встретит сериалом «Саша Таня», в 8:30. Если вы любитель веселой семейки (Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян), то провести в их компании можно половину дня.

После обеда в 12:30 эстафету перехватит «Патриот» — еще одна комедийная история про десантника, который возвращается в родной город и пытается навести порядок. Первым делом он начинает со своих друзей, которые не отличаются высокими моральными принципами.

В 21:00 «Полицейский с Рублевки» (Мухич, любовь и гонконгский сифилис).

В 22:05 концерт Тимура Каргинова.

В 23:05 Женский стендап.

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